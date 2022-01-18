Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане

Владимир Путин во вторник, 18 января, провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсуждали ситуацию на Украине.

"С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева", - говорится в сообщении.

Путин также рассказал о недавних контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России.

В ходе разговора президенты также обменялись мнениями по поводу недавних событий в Казахстане. "Выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ", - сообщается в пресс-релизе на сайте Кремля.