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18.01.2022 18:09
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин во вторник, 18 января, провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсуждали ситуацию на Украине.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева", - говорится в сообщении.

Путин также рассказал о недавних контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России.

В ходе разговора президенты также обменялись мнениями по поводу недавних событий в Казахстане. "Выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ", - сообщается в пресс-релизе на сайте Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Массовые беспорядки в Казахстане Политический кризис на Украине

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