Путин обсудит с президентом Ирана ядерную сделку

Владимир Путин в среду, 18 января, проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

В ходе разговора двух лидеров будет уделено внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы", - также говорится в сообщении.