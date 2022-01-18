Путин поздравил президента Никарагуа с переизбранием

Владимир Путин поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием на пост президента Никарагуа.

"Подтверждена неизменная поддержка усилий никарагуанского правительства по обеспечению национального суверенитета и готовность и далее содействовать социально-экономическому развитию Республики", - сообщили в пресс-службе Кремля. В свою очередь Ортега выразил искреннюю признательность российской стороне за солидарность с народом Никарагуа.

Лидеры также обсудили сотрудничество России и Никарагуа в борьбе с коронавирусом. "Особо отмечено эффективное взаимодействие по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и их совместное производство на территории Никарагуа", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе разговора президенты затрагивали вопросы взаимодействия в сфере транспорта и сельского хозяйства.