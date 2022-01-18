Путин расскажет Си Цзиньпину о переговорах по гарантиям безопасности

В феврале президент России отправится в Пекин на открытие Олимпиады и переговоры с китайским лидером.

Речи о скоординированных действиях с Китаем по теме гарантий безопасности России пока не было, но Владимир Путин наверняка расскажет Си Цзиньпину о том, что происходит в этой сфере. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, возможны ли скоординированные действия по теме гарантий безопасности Москвы и Пекина, Песков сказал: "До сих пор о скоординированных действиях речи не шло". Россия и Китай постоянно обмениваются информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и по этому, добавил он.

"Владимир Путин наверняка проинформирует Си Цзиньпина о том, что происходит в этой области", - заключил Песков.