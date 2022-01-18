Работодатели зовут назад уволившихся сотрудников

Новости

Решение о мере пресечения для Порошенко будет принято 19 января 00:46
Сильный снегопад накроет Москву в утренний час пик вторника 00:16
Захарова усомнилась в единстве позиции стран ЕС перед лицом энергокризиса 00:11
Сборная России по гандболу вышла в основной раунд ЧЕ 17.01.2022
Штрафы в России составили 5% годового дохода для Google и Meta 17.01.2022
Ученые предупредили, что земное ядро теряет слишком много тепла 17.01.2022
Снегопад в столице сохранится до утра вторника 17.01.2022
ФАС может запретить банкам навязывать клиентам определенного страховщика 17.01.2022
Жамнов не прибыл в расположение сборной из-за положительного теста на COVID-19 17.01.2022
Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с "Газпромом" 17.01.2022
CBS News: Семью Анны Франк нацистам мог выдать нотариус Ван ден Берг 17.01.2022
В танковой армии ЗВО проходит командно-штабная тренировка 17.01.2022
Судье по делу Порошенко вызвали "скорую" 17.01.2022
Грушко напомнил о принципе зеркальности в предложениях России по безопасности 17.01.2022
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 17.01.2022
Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста 17.01.2022
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17.01.2022
Порошенко объявили в розыск на Украине 17.01.2022
Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 17.01.2022
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 17.01.2022
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17.01.2022
Президент Ирана выступит в Госдуме 17.01.2022
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17.01.2022
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17.01.2022
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Работодатели зовут назад уволившихся сотрудников

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Российские компании в полтора раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться на работу уволившимся сотрудникам. Такими наблюдениями поделились аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

Подобные предложения доводилось получать 46% работников. Работодатели объясняют свои действия, в частности, тем, что они так и не смогли найти кандидатов с таким же опытом, как у уволившихся, столкнулись с общим дефицитом квалифицированных кадров. 31% тех, кого звали на прежнее место, в итоге отказался от подобного оффера, 15% соглашались. Наиболее распространенными причинами для возвращения были достойная зарплата (38%), повышение в должности (13%) и хороший коллектив (11%). Отказывались же от предложения вновь попробовать свои силы в компании чаще всего из-за того, что их по-прежнему не устраивает зарплата (30%), в компании плохие условия труда (13%) , а на новом месте работы все устраивает (10%).

Фото: istock
На сколько вырастут зарплаты в России из-за дефицита кадров

"Если человек хочет получить опыт в другой организации и уверен в своем решении, мы его отпускаем. Но для самых ценных кадров дверь компании остается открыта: у нас есть ряд примеров, когда люди уходили на несколько лет, получали новые навыки и опыт и вернулись, тем самым обогатив экспертизу агентства, - рассказала "РГ" гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян. - Ведь сотрудник, который приобрел разносторонний опыт, представляет интерес для компании, так как может привнести свежее видение в процессы, которые у нас запущены, с одной стороны. С другой - такой сотрудник хорошо знаком с культурой компании, но, пройдя новый путь, он все оценил и снова выбрал нас. Это наиболее явная форма понимания ценностей бренда и лояльности. Поэтому взяв "прокачанного" сотрудника, компания экономит время и избегает риска несовпадения".

По словам профессора Академии труда и социальных отношений, доктора экономических наук Натальи Локтюхиной, приглашение на работу бывшего сотрудника - закономерное явление. "Современный человек склонен к частой смене мест работы. И эта тенденция будет усиливаться, ведь на рынок труда выходит молодое поколение Z, представители которого не хотят быть жестко привязаны к одному рабочему месту", - отмечает эксперт.

Тот же Superjob в 2020 году, напоминает Локтюхина, проводил исследование частоты смены мест работы среди 50 профессиональных групп. И самыми стабильными сотрудниками оказались квалифицированные рабочие - трудятся на одном месте в среднем 4,7 года. Программисты по этому исследованию меняют работу в среднем раз в 3,3 года. "Работодатели, HR-специалисты прекрасно осознают эти тенденции и все чаще приглашают на работу бывших сотрудников, понимая, что те как бы и не уходили с рынка труда", - отмечает профессор.

Квалифицированные рабочие - самые стабильные сотрудники. На одном месте они трудятся в среднем около пяти лет

По мнению доцента базовой кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, возникшая квалификационная яма вполне ожидаемая. "Пока повышение пенсионного возраста не способствует передаче опыта более молодым сотрудникам. Необходимо развивать программы наставничества. И эта функция должна отдельно, дополнительно оплачиваться", - добавила эксперт.

Экономика Работа Занятость

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
Соцсети, ЖКХ, возраст: Шесть причин отказа в банковском кредите
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф