Работодатели зовут назад уволившихся сотрудников

Российские компании в полтора раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться на работу уволившимся сотрудникам. Такими наблюдениями поделились аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

Подобные предложения доводилось получать 46% работников. Работодатели объясняют свои действия, в частности, тем, что они так и не смогли найти кандидатов с таким же опытом, как у уволившихся, столкнулись с общим дефицитом квалифицированных кадров. 31% тех, кого звали на прежнее место, в итоге отказался от подобного оффера, 15% соглашались. Наиболее распространенными причинами для возвращения были достойная зарплата (38%), повышение в должности (13%) и хороший коллектив (11%). Отказывались же от предложения вновь попробовать свои силы в компании чаще всего из-за того, что их по-прежнему не устраивает зарплата (30%), в компании плохие условия труда (13%) , а на новом месте работы все устраивает (10%).

"Если человек хочет получить опыт в другой организации и уверен в своем решении, мы его отпускаем. Но для самых ценных кадров дверь компании остается открыта: у нас есть ряд примеров, когда люди уходили на несколько лет, получали новые навыки и опыт и вернулись, тем самым обогатив экспертизу агентства, - рассказала "РГ" гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян. - Ведь сотрудник, который приобрел разносторонний опыт, представляет интерес для компании, так как может привнести свежее видение в процессы, которые у нас запущены, с одной стороны. С другой - такой сотрудник хорошо знаком с культурой компании, но, пройдя новый путь, он все оценил и снова выбрал нас. Это наиболее явная форма понимания ценностей бренда и лояльности. Поэтому взяв "прокачанного" сотрудника, компания экономит время и избегает риска несовпадения".

По словам профессора Академии труда и социальных отношений, доктора экономических наук Натальи Локтюхиной, приглашение на работу бывшего сотрудника - закономерное явление. "Современный человек склонен к частой смене мест работы. И эта тенденция будет усиливаться, ведь на рынок труда выходит молодое поколение Z, представители которого не хотят быть жестко привязаны к одному рабочему месту", - отмечает эксперт.

Тот же Superjob в 2020 году, напоминает Локтюхина, проводил исследование частоты смены мест работы среди 50 профессиональных групп. И самыми стабильными сотрудниками оказались квалифицированные рабочие - трудятся на одном месте в среднем 4,7 года. Программисты по этому исследованию меняют работу в среднем раз в 3,3 года. "Работодатели, HR-специалисты прекрасно осознают эти тенденции и все чаще приглашают на работу бывших сотрудников, понимая, что те как бы и не уходили с рынка труда", - отмечает профессор.

Квалифицированные рабочие - самые стабильные сотрудники. На одном месте они трудятся в среднем около пяти лет

По мнению доцента базовой кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, возникшая квалификационная яма вполне ожидаемая. "Пока повышение пенсионного возраста не способствует передаче опыта более молодым сотрудникам. Необходимо развивать программы наставничества. И эта функция должна отдельно, дополнительно оплачиваться", - добавила эксперт.