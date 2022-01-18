Андрей Бочкарев: Более 80 старых домов демонтированы за время реновации жилья в Москве

Более 80 старых домов демонтированы за время реновации жилья в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала реализации программы реновации в Москве построено и введено в эксплуатацию 177 новых домов мощностью 2,3 миллиона квадратных метров, из которых под заселение передано 149 новостроек. Продолжается строительство 156 домов мощностью 2,6 млн "квадратов", 183 новостройки мощностью 3,4 миллиона кв. метров - проектируются", - сказал Бочкарев.

По словам заммэра, уже начато переселение 69,7 тысяч жителей из 421 дома. 47,6 тысяч участников программы завершили переезд в новые квартиры.