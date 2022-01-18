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18.01.2022 23:45
Рубрика: Экономика

Бирюков: Кучи снега во дворах начнут убирать во время передышки от снегопадов

Текст: Ирина Огилько

С начала зимнего сезона в столице выпало 120 см снега при норме сезона 150 см. Тем не менее, такие сложные климатические данные не повлияли на трафик движения в городе. Подробности о том, как убирают последствия снегопадов в зимнем сезоне 2021-2022 года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Он отметил, что в этом сезоне сильные снегопады приходят в городе каждые 2-3 дня, выпадает от 10 до 15 см снега. При этом столица продолжает жить и двигаться. Это заслуга работников коммунальной сферы, а также четко выстроенная в городе работа по уборке и вывозу снега. "В городе организована работа по вывозу снега, роторная перекидка свежевыпавшего снега. Эти работы позволяют не занимать снегом крайнюю правую полосу, а оставлять ее для движения транспорта, - рассказал Бирюков. - Более того, перекидка свежевыпавшего снега, применение средств малой механизации - мотоблоков, позволяют оперативно справляться с задачами. А также позволяют сократить количество транспорта, которое ранее привлекали для вывоза снега. А это в свою очередь снизило нагрузку на снегоплавильные пункты". При этом в первую очередь очищаются уличная сеть и тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта и станциям метро. Чистят после каждого снегопада примерно 17,5 тысячи двухскатных кровель. Это позволяет избежать образования наледи и опасных сосулек и предотвратить травмирование населения

По словам заммэра, в ближайшие дни ожидается новый снегопад, за несколько суток снова выпадет до 15 см снега. Городские службы готовы к новым испытаниям. Если понадобиться, "городская система сможет вовлечь дополнительную технику и трудовые ресурсы для уборки города от последствий снегопада". "Малейшая передышка в осадках будет направлена на то, чтобы увезти и зачистить дворовые территории от образовавшихся куч снега после перекидки. Но это будет сделано только после того, как уберут магистрали и тротуары", - добавил он.

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