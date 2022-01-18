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18.01.2022 11:13

Что сулит бизнесу новый вариант COVID-19

Текст: Николай Моженков (президент клуба предпринимателей Conclave)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 9(8657)
Бизнес-индустрия чутко реагирует на любые социальные изменения - в том числе и те, которые связаны с пандемией коронавируса. Стоит ли предпринимателям переживать из-за нового "омикрон"-варианта COVID-19?
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В Приморье ужесточат ограничения из-за "омикрона"

Распространение каждого нового штамма коронавируса прочно ассоциируется у предпринимателей с усилением имеющихся ограничительных мер или введением новых - еще до того, как они были анонсированы. Это ожидаемо: большая часть таких мер становится серьезным ударом по малому и среднему бизнесу. Государство оперативно разрабатывает и предоставляет определенные меры поддержки предпринимателям. Однако это не означает, что на них стоит возлагать большие надежды. Основное, на чем стоит сконцентрировать свои усилия, - разработка стратегии повышения эффективности всех бизнес-процессов, происходящих в вашей компании на любом уровне. Она необходима, поскольку ни одна мера государственной поддержки не способна нивелировать все отрицательные последствия ограничений, если они снова ждут нас.

Первое, что стоит сделать, - позаботиться о работе сотрудников на удаленке, поскольку это тот формат работы, который остается актуальным при любом сценарии развития событий. Для этого необходимо максимально оцифровать рабочий процесс и обеспечить должный контроль за результатами трудовой деятельности. Даже если ваши сотрудники продолжают трудиться в офисе и перевода на удаленку не планируется, оцифровка все равно не будет лишней (как минимум она пригодится на случай ужесточения вводимых государственными органами мер). Еще один бонус: она поможет выявить тех, кто показывает недостаточно эффективные результаты, уже через месяц-два - и отстранить их от работы, чтобы повысить продуктивность всех процессов в целом.

Нелишней будет и рекомендация внести некоторые изменения в систему оплаты труда сотрудников - например, обеспечить переход на сдельно-премиальную систему мотивации и ввести обязательный командный бонус для сотрудников.

Сегодня каждый бизнес должен быть готов к новым реалиям, какой бы штамм вируса ни пришел на смену предыдущему. В любой ситуации пригодится умение быстро реагировать - оно гораздо нужнее, чем привычка волноваться и беспокоиться из-за форс-мажорных обстоятельств. Тому, кто управляет бизнесом, в такой ситуации требуется принимать решения, не терпящие отлагательств. Благо у подавляющего большинства предпринимателей нужный опыт уже есть: за два года с начала пандемии многие бизнесмены поменяли структуру бизнеса, наладили новые бизнес-процессы или перевели компанию на удаленку при необходимости.

Сегодня каждый бизнес должен быть готов к новым реалиям

Если "омикрон" способствует нарастанию темпов эпидемии, а ускорения во всеобщей вакцинации не будет, то ограничения, конечно же, могут ужесточиться. В этой ситуации будет уместно скорректировать уже составленный на 2022 год бюджет с учетом двух прогнозов - рабочего и антикризисного. Рассчитывая на первый (позитивный) сценарий, стоит всегда морально быть готовыми ко второму (негативному). Ожидать, что коронавирус исчезнет в ближайшие месяцы, не приходится, а потому необходимо учиться подстраиваться под постоянно меняющиеся реалии. Полагаю, что на протяжении грядущих 12 месяцев нас ждут два сменяющих друг друга режима работы - нормальный и с ограничениями. И это, безусловно, необходимо учитывать.

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