Гидов заставят пройти аттестацию

C 1 июля 2022 года вступят в силу поправки в закон об основах туристской деятельности в РФ, запретившие выходить на маршруты неаттестованным экскурсоводам, гидам-переводчикам и инструкторам-проводникам. То есть любой гид, рассказывающий о достопримечательностях конкретной местности, обязан будет предстать перед аттестационной комиссией, получить бедж установленного образца и попасть в единый федеральный реестр экскурсоводов. Туристам повышение качества экскурсионного обслуживания, безусловно, принесет лишь пользу, но вот у профессионального сообщества гидов вопросов и тревог пока остается много. Даже несмотря на то что законодатель предусмотрел переходный период длиной в год.

Любовь со второго взгляда

- Я была в Ярославле два раза, но увидела город только сейчас, хотя первый раз тоже ездила на экскурсию. Но это был ужас, а не экскурсия! - с возмущением рассказывала мне на проходившем минувшей осенью ярославском турфоруме руководитель Козельского бюро путешествий и экскурсий (Калужская область) Елена Губарева. - А в этот раз у нас был замечательный местный экскурсовод, очень увлеченный и знающий человек. Мы и пешком ходили, и на автобусе проехали немножко. И я наконец получила представление об этом городе, посмотрела на него глазами гида-профессионала, узнала его и полюбила.

В первом - неудачном - случае, по словам Елены Губаревой, экскурсию проводил человек из другого региона. Однако испортить впечатление о местности способен и коренной житель, не обладающий необходимым объемом знаний, но с чего-то вдруг решивший, что он тоже может быть проводником по старинным "улочкам-шкатулочкам".

Представитель калужского турбизнеса прямо называет ситуацию катастрофической, потому что сегодня достаточно разместить информацию о своих экскурсоводческих дарованиях в интернете, на том же "Авито", - и вперед, открывай людям глаза на малоизвестные им страницы истории. Ресурсов, предлагающих услуги гидов, множество. Есть очень солидные, с максимумом информации об экскурсиях и тех, кто их проводит, а также с отзывами клиентов. Есть более лаконичные, в некоторых случаях к объявлениям прилагаются даже сканы документов о прохождении курсов экскурсоводов, а где-то можно узнать, какие еще услуги, кроме экскурсионных, человек оказывает. К слову, удивительные попадаются многостаночники: и туристов проведут, и макияжу обучат, и фото с видео обработают, и услуги художника окажут.

Причем практически везде есть некое подобие рейтинга. Подобие - потому что у всех гидов подавляющее большинство отзывов хвалебные, что, предполагаю, объясняется прежде всего действительно достойным качеством многих экскурсий, а кроме того, харизмой самого гида (без нее экскурсоводу - никуда!) и... элементарным незнанием предмета туристами. Логично же: человек идет на экскурсию, чтобы узнать о том, чего не знал. А потому и оценить, реальные исторические факты ему озвучили или лапши на уши навешали, экскурсанту чрезвычайно непросто.

Сегодня достаточно разместить информацию о своих экскурсоводческих дарованиях в интернете - и вперед!

Ярославские экскурсоводы старой школы с горькой усмешкой рассказывают, что некоторые их коллеги мерянское название местной реки Которосли переводят как "которая слева", Спасо-Преображенский монастырь называют кремлем, а валун, в 1985 году установленный на месте основания Ярославля на Стрелке, а до того валявшийся на одной из городских улиц и служивший развлечением для ребятишек, ныне представляют как нечто священное, обладающее мистической силой и способное излечивать болезни и исполнять сокровенные желания. И что к "реликвии" на Стрелку приходили педагог Константин Ушинский (годы жизни - 1823-1870), оперный певец Леонид Собинов (1872-1934) и даже основатель русского общедоступного театра Федор Волков (1729-1763)!

Посоветуюсь с "Википедией"

- Очень много говорят ерунды, - признает исполнительный директор штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца Наталья Булах. - Например, люди слышали, как в Переславле-Залесском некий экскурсовод в кавычках, показывая на Спасо-Преображенский собор (самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси, заложен в 1152 году, в нем крещен Александр Невский. - Прим. ред.), сообщал туристам, что этот храм был разрушен во время войны и сейчас все видят новодел.

По словам Натальи Булах, снижение качества экскурсионного обслуживания - проблема давняя и очень серьезная.

- Поправки в закон долго не могли принять, и уже началось такое стихийное движение внутри сообщества. Например, во Владимирской области частные экскурсоводы объединились в ассоциацию, московские гиды объединились. В марте прошлого года появилось общественное объединение экскурсоводов в Переславле-Залесском. И мы сейчас хотим на основе опыта переславцев начать создание ассоциации экскурсоводов Золотого кольца, - говорит исполнительный директор штаб-квартиры Союза городов ЗК.

Организатор переславского сообщества экскурсоводов Нина Корчагина-Ценева рассказывает, что оно создавалось прежде всего именно с просветительскими целями. В итоге несколько местных гидов еще советской закалки сами предложили совершенно бесплатно передавать свой опыт молодым. Кроме того, всех желающих здесь обеспечивают краеведческой литературой.

- Ведь некоторые берут информацию из "Википедии" и даже не стесняются об этом говорить, - сокрушается Нина Анатольевна. - А с "открытием" альтернативной истории такую иногда чушь несут... Мы работаем с этими людьми. После появления нашего объединения очень много пошло интересной инициативы изнутри, люди уже хотят клуб создать для обсуждения спорных вопросов. Они очень благодарны, что у них теперь есть возможность пообщаться с коллегами и они не разобщены.

К аттестации есть вопросы

Обсуждают переславские гиды и их коллеги из других городов и регионов, конечно же, и законодательные новации. Но поскольку подзаконные акты к новому закону пока не вышли, четкого понимания механизма той же будущей аттестации экскурсоводов у людей тоже нет. А вопросов, напротив, много.

- Вот у меня, например, авторская экскурсия, я занимаюсь сельским туризмом и краеведением, собираю информацию о наших земляках, существовавших у нас интересных производствах и так далее, у меня очень много краеведческой литературы. Как я могу пройти эту аттестацию? Кто меня проверит? Общие знания по истории - да, по ним несложно аттестовать. Но кто меня в Ярославле проэкзаменует по нашему краеведению? - задается вопросом Нина Корчагина-Ценева.

По словам представителей туротрасли, не очень пока понятно, кто будет выявлять нелегальных экскурсоводов, кто станет их штрафовать, что будет с гидами, которые работают в нескольких регионах: сколько раз и где им придется проходить аттестацию, потребуется ли дополнительное обучение перед аттестацией, что ждет организаторов так называемых авторских экскурсий. Как выразился один экскурсовод с большим стажем, людей это "очень волнует и даже нервирует".

- С одной стороны, то, что гиды с момента развала Советского Союза работали вне законного поля, - это, конечно, плохо. Экскурсии начинали водить абы кто. Причем приезжали из других городов, особенно это касается московских экскурсоводов. Мало того что они лишали местных возможности заработать - зачастую и экскурсии проводили очень некачественные, не зная краеведческого материала, предвзято, пренебрежительно относясь к местности, о которой рассказывали, - говорит заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрей Данилов. - Поэтому тот факт, что аттестация будет носить региональный характер и что в экспертный совет войдут действующие местные экскурсоводы и краеведы, - это плюс. Но, с другой стороны, есть множество творческих людей, которые проводят авторские экскурсии, знают какую-то одну тему, условно - купеческий Ярославль. Вот они, видимо, не смогут пройти эту аттестацию. У профессионального сообщества вызывает серьезные опасения, что нюансы прохождения этой процедуры не до конца проработаны.

Не очень понятно, кто будет выявлять нелегальных экскурсоводов, кто станет их штрафовать

В целом Андрей Данилов считает "абсолютно правильным", что РФ приближается в вопросе организации работы гидов к международным стандартам.

- В большинстве развитых стран мира запрещено проводить экскурсии негражданам страны. Потому что экскурсия несет в себе очень большую пропагандистскую и идеологическую составляющую, - говорит завкафедрой регионоведения ЯрГУ. - Можно так рассказать о стране, что испортится все впечатление о ней. Точно так же можно рассказать и о регионе.

- Именно от экскурсовода в первую очередь зависит впечатление человека от посещения туристического города. Региональные власти должны нести ответственность за то, о чем рассказывают на их территории, - солидарна с коллегой руководитель Козельского бюро путешествий и экскурсий Елена Губарева.

Кстати

Сотрудники одного из самых молодых ярославских музеев - Музея фарфора имени Вадима Орлова (бывший гендиректор и председатель совета директоров одного из ярославских предприятий, заслуженный химик, почетный гражданин Ярославля, благотворитель, коллекционер, скончался в 2016 году) - в начале января не выдержали потока дезинформации и решили ответить плодящим небылицы "экскурсоводам" на музейной странице в соцсети:

"Вчера услышали очередную небылицу, рассказанную одним из ярославских гидов гостям города. Спешим опровергнуть и ее, и другие байки, которые иногда слышим о музее и его основателе Вадиме Юрьевиче Орлове: он не является ни отцом, ни сыном, ни другим родственником актрисы Любови Орловой; он также не является потомком князей, графов, других дворян Орловых. Вадим Юрьевич Орлов никогда не жил в Доме общества врачей и не был главврачом ярославского родильного дома, размещавшегося до 2001 года в здании, ныне принадлежащем музею".