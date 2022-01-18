Из банкоматов в Домодедово украли 3,5 миллиона рублей

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в серии краж из банкоматов.

Они не ставили на банкоматы хитрые считывающие устройства, тем более - не взламывали аппараты. Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленники вносили в банкоматы, расположенные на территории Домодедово, банкноты, имитирующие билеты "Банка России", номиналом 2 тысячи рублей - так называемые деньги "банка приколов", купленные в киоске. Банкоматы принимали купюры и зачисляли на банковские счета мошенников. Материальный ущерб составил более 3,5 миллиона рублей.

Мошенников задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Домодедово. Ими оказались двое ранее судимых жителей одной из республик Закавказья в возрасте 33 и 45 лет. Одного задержали в Москве, другого - в Химках. При проведении обысков в их квартирах обнаружены банковские карты, 3 ноутбука, 10 мобильных телефонов, одежда и обувь, используемые при совершении преступления. Задержанные взяты под стражу.