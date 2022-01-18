Как распределили бюджет в регионах Нечерноземья

Регионы Центральной России приняли в конце минувшего года бюджеты на 2022-й и последующую трехлетку. Депутаты всех региональных парламентов, утверждая главный финансовый документ своих областей, заявили, что он имеет социальную направленность. Везде финансисты зарезервировали средства на нацпроекты, нашла свое отражение в законах о региональных бюджетах и ситуация с ковидом.

Главное - здоровье

- Бюджет отражает восстановление региона после пандемии. Главное - он верстался на основе тех направлений, которые жители указали в программе социально-экономического развития области, - отметил председатель Тульской областной думы Николай Воробьев. - Более 70 процентов расходной части бюджета в 2022 году будет направлено на социальную сферу. В полном объеме с учетом индексации запланировано финансирование социальных выплат. Поддержку будут получать семьи с детьми, в том числе студенческие и многодетные, ветераны, инвалиды и другие категории граждан.

Как пояснила председатель думского комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина, доходы бюджета Тульской области на 2022 год составят 100 миллиардов рублей, расходы - 105 миллиардов. По ее словам, в числе наиболее значимых направлений бюджетных расходов - здравоохранение. Так, на покупку жилья для медработников выделяется 120 миллионов рублей, на строительство онкоцентра - 2,8 миллиарда и еще два миллиарда планируется на 2023 год.

Значительные средства выделены на обеспечение, поддержку и развитие сферы здравоохранения и в Брянской области. Как пояснил председатель регионального парламента Валентин Суббот, внимание уделено модернизации инфраструктуры медицинских учреждений. В частности, на строительство хирургического корпуса детской областной больницы будет направлено порядка 900 миллионов рублей. Прогнозируемый объем доходов Брянской областной казны составляет 77,8 миллиарда рублей, расходов - 79,6 миллиарда.

- Принятый бюджет является социально ориентированным, то есть около 60 процентов от общего объема запланированных расходов направят на социальную сферу. За этой привычной формулировкой стоят масштабные проекты, целый комплекс мер по повышению качества жизни людей, - подчеркнул спикер Брянского парламента. Он пояснил, что в регионе продолжатся строительство и ремонт детских садов и школ, спортивных объектов. Так, в следующем году в Брянске начнется возведение областного центра лыжного спорта стоимостью порядка 250 миллионов рублей.

Проектная работа

В полном объеме также заложены средства на индексацию различных выплат, пособий, повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. В Калужской области, сохранившей статус региона-донора (доходы региональной казны составят 73,8 миллиарда рублей, расходы - 79,6 миллиарда), предусмотрено увеличение средств, выделяемых на приобретение жилья для детей-сирот и финансирование программы "Чистая вода". А также - на возмещение части затрат на развитие и модернизацию материально-технической базы организаций потребительской кооперации, которым ежегодно в течение трех лет калужские власти будут выделять более 25 миллионов рублей, рассказал председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, в бюджете Тульской области запланировано направить 1,87 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 436 миллионов - на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, а также 1,5 миллиарда - на создание новых мест в общеобразовательных организациях и 280 миллионов - на формирование в них ИТ-инфраструктуры.

В Рязанской области 50 процентов региональных автодорог должно быть приведено в нормативное состояние уже к 2024 году

- Все обязательства государства перед гражданами обеспечены финансированием. Более того, заложены ресурсы для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов, реализация которых увеличит налоговые доходы и будет способствовать развитию экономики региона. Бюджет - это не просто цифры. Это конкретные меры поддержки различных категорий населения, новые социальные объекты, строительство дорожной инфраструктуры, дальнейшее решение проблем здравоохранения, в том числе укрепление первичного звена. Все это заложено в принятом бюджете, наша задача теперь - сосредоточиться на максимальной эффективности использования выделенных средств, - подчеркнул, в свою очередь, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

В Рязанской области, доходы которой в 2022 году утверждены в размере 77,2 миллиарда рублей, расходы - 82,4 миллиарда, будут реализовываться мероприятия 11 национальных проектов. На трехлетний период в областном бюджете на них предусмотрено более 55 миллиардов рублей. В Тульской области бюджетные ассигнования для реализации региональных приоритетных проектов в рамках реализации нацпроектов за три года составят около 50 миллиардов. Особая тема - дороги. Так, объем дорожного фонда Тульской области в 2022 году составит 8,6 миллиарда рублей, Брянской - почти восемь миллиардов, до 6,7 миллиарда увеличен дорожный фонд Калужской области. В Рязанской области, как отметил глава региона Николай Любимов, реализуются и готовятся к реализации такие масштабные проекты, как мост-дублер через реку Оку в Рязани, продолжение строительства Северного обхода, создание инфраструктуры для оживления водных транспортных артерий, которые надо использовать для повышения туристической привлекательности региона.

- А самое главное - не менее 50 процентов региональных автодорог должно быть приведено в нормативное состояние уже к 2024 году. Наши дороги не должны уступать по качеству федеральным. Ремонт муниципальных дорог также необходимо продолжать, - подчеркнул Любимов. По его словам, вопросы, которые решаются в ходе реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - одни из самых актуальных и наболевших.

Во всех регионах главным финансовым документом предусмотрена поддержка различных отраслей экономики. К примеру, в Брянской области наиболее масштабный инвестиционный проект направлен на развитие международного аэропорта. Объем инвестиций составляет почти четыре миллиарда рублей. А в разделе "Национальная экономика" в следующем году предполагается направить почти 10 миллиардов на развитие сельского хозяйства. В Тульской области по 1,5 миллиарда рублей в течение следующих трех лет ежегодно будет направляться на строительство объектов инфраструктуры для новых инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны "Узловая".

Вместе с населением

Примечательно, что при формировании бюджетов региональные парламенты делали акцент на народных программах. Так, калужские депутаты проголосовали за увеличение финансирования инициативного бюджетирования. В Брянске при обсуждении итогового документа, по словам спикера облдумы, были учтены предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения - порядка 150 поправок. Например, заложены расходы на финансовую поддержку малоимущих граждан при проведении работ по догазификации их домовладений. Благодаря такому решению помощь получат более 700 семей. Предусмотрены также средства на обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. В Тульской области на реализацию проекта "Народный бюджет" в этом году заложено 502 миллиона рублей, а также увеличены дотации в бюджеты муниципалитетов, в том числе на непредвиденные нужды.

- За каждой строчкой бюджета нужно видеть людей, которые рассчитывают на поддержку государства. Наша главная задача - разумно распорядиться средствами, которыми мы располагаем. Обеспечить в первую очередь финансирование общенациональных задач, выполнение всех наших социальных обязательств, при этом не допустив увеличения долговой нагрузки, - подчеркнул тульский губернатор Алексей Дюмин.