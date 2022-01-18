Как выглядят города ЦФО в рейтинге качества жизни

Мнения россиян о состоянии экономики, жилищной сферы, культуры и медицинского обслуживания обобщили эксперты Финансового университета при правительстве РФ. Исследование качества жизни охватило все города с населением свыше 250 тысяч человек. По итогам 2021 года лидерами ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург, в первую десятку вошли еще четыре города из ЦФО. А вот самый крупный после столицы город Центрального округа - Воронеж - занял лишь 66-е место из 75.

Данные собирали с помощью социологических опросов, материалов Росстата и Банка России, а также из открытых баз. Оценивали, в частности, распространенность деструктивного поведения (оно может проявляться в бытовом насилии и травматизме, опасном вождении или отказе от медосмотра или диспансеризации) и социальных конфликтов (имелись в виду, например, обращения в суд или к правоохранителям, споры по поводу выплаты кредитов). Естественно, в расчет приняли уровень доходов населения в регионах, о котором можно судить по спросу на товары и услуги. Людей расспросили о том, хотят ли они уехать из родного города в поисках лучшей жизни, как они оценивают условия для занятия бизнесом, состояние дорог и общественного транспорта, работу коммунальщиков, качество здравоохранения и образования, экологию. Дополнительно замерялся интерес населения к культурным событиям и озабоченность разнообразными проблемами (уровень тревожности).

На основе всех этих сведений по определенной формуле был рассчитан индекс качества жизни - 2021. Самый высокий балл получили столицы, на третьем месте оказался Грозный. С пятого по седьмое место расположились Владимир, Тула и Калуга. Девятое занял Белгород. Для сравнения: Брянск, Ярославль и Липецк попали в третий десяток списка, Кострома, Тверь и Орел - в четвертом. Смоленск - 61-й. Самую низкую оценку среди всех регионов ЦФО получил Воронеж.

Если посмотреть на расклад по отдельным характеристикам, то выяснится, в частности, что по уровню потребления и материального благополучия Ярославль и Белгород (шестое и седьмое места) парадоксальным образом обогнали куда более крупные Краснодар и Ростов-на-Дону. Тула в этом списке расположилась на 13-й строчке - сразу после Казани.

По "усидчивости" населения - нежеланию куда-либо переезжать - в топ-15 попали Калуга, Тула, Орел, Курск и Рязань. Качеством дорог и общественного транспорта похвастались белгородцы (второе место) и туляки - оценки граждан принесли их городам соответственно второе и 15-е места в рейтинге. Белгород, кроме того, оказался единственным представителем Центральной России в списке лидеров по уровню работы ЖК. Он стал буквально последним среди первых. Бизнес-климат в ЦФО жители охарактеризовали довольно сдержанно. В топ-15 попал только Тамбов.

Оценивались доступность инфраструктуры и транспорта, размеры личного пространства и уровень доверия в обществе

Комплексную оценку факторов, влияющих на жизнь в городе, предложила в конце прошлого года и госкорпорация ВЭБ.РФ. Эксперты этого института в партнерстве с аудиторской фирмой PwC и коллегами из Российской академии народного хозяйства и госслужбы разработали индекс качества жизни, пользуясь лучшими международными практиками. Опора на 200 с лишним показателей, в том числе - используемых за рубежом, позволит проводить адекватное сравнение российских городов с иностранными. Оценивались, к примеру, доступность инфраструктуры и транспорта, размеры личного пространства и уровень доверия в обществе. В 2021-м в обойму проекта попало 115 городов.

Их поделили на несколько категорий - от "холодных" северных и сибирских, где наблюдается рост населения и его доходов, до успешных и зажиточных "космополитов". Здесь результаты ранжирования оказались совсем иными, чем в рейтинге Финансового университета. Видимо, за счет более активного использования объективных показателей. В результате тот же Воронеж, который местные жители всегда рады покритиковать, попал в кластер "Космополиты". Сыграли роль и большое население с постиндустриальными запросами (самореализация, удовлетворение эстетических и духовных нужд), и точки притяжения ресурсов, и диверсифицированная экономика с развитой сферой услуг. В основном в эту группу попали миллионники. Выделяется в их компании подмосковная Балашиха.

К категории "Догоняющие" отнесли крупные города со средним и низким уровнем доходов населения, где численность жителей стабильная, а экономика исторически развивается по индустриальной модели с прицелом на диверсификацию и развитие сферы услуг. Сюда причислили Липецк, Рязань, Тулу и Ярославль.

Больше всего представителей ЦФО - в кластере "С амбициями". Название говорит само за себя: эти города расположены на территории с благоприятным климатом и, несмотря на отток перспективной молодежи в Москву и другие мегаполисы, не вымирают. В числе "амбициозных" - Белгород, Владимир, Иваново, Кострома, Курск, Тамбов и Тверь.

Остальные областные центры в Центральной России (Брянск, Калуга, Орел, Смоленск) и несколько малых городов (Ковров, Рыбинск) оказались в кластере под названием "На распутье". Для них характерна устойчивая депопуляция.

Кстати

За время пандемии российский рынок труда потерял 433 тысячи работников моложе 30 лет. Как подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в целом занятость вышла на докризисный уровень - но за счет граждан зрелого возраста. Наиболее работоспособной категорией молодежи считают людей 20-29 лет, так вот: их к сентябрю 2021-го стало меньше на 460 тысяч. Причина проста: демографическая яма, низкая рождаемость в 1990-е. За 11 лет численность занятых в экономике россиян моложе 30 уменьшилась на треть.

"За последний год наибольшая убыль работающей молодежи наблюдалась в Москве, Коми, Калужской, Волгоградской и Смоленской областях, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе, Курганской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае", - сообщили в FinExpertiza, перечислив регионы с самой резкой отрицательной динамикой.