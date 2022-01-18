Какие памятники архитектуры отреставрируют в Москве

По его словам, дом, который восстанавливается на частные деньги, небольшой, но внутри много любопытных деталей - уникальные витражи, лепнина, камин. Сейчас как раз идет реставрация помещений. Например, в круглом зале, куда с первого этажа можно попасть по винтовой лестнице, реставраторы под несколькими слоями плотной белой краски обнаружили расписной витражный плафон диаметром почти два метра. Он размещался под световым фонарем - круглым окном в крыше, предназначенным для естественного освещения комнаты. Конструкцию полностью восстановили за полгода. После окончания работ дом Абрикосовых, как ожидается, откроется для горожан. Пока рассматриваются два варианта - создать общественное пространство или передать здание Музею шоколада.
Продолжается реставрация пожарной части с каланчой на улице Хромова - образца исторической застройки рабочих окраин начала прошлого века. В 2016 году там случился пожар, и собственник долгое время не брался за здание. Работы начались только после того, как Мосгорнаследие обратилось в суд.
К 2023 году в Новой Москве планируется завершить реставрацию усадьбы "Измалково". На территории - несколько построек. В их числе - главный двухэтажный деревянный дом. В эти же сроки, как ожидается, на Мясницкой улице выйдет из "тени" Почтамт на Мясницкой - висевший долгие годы баннер снимут, потому прохожие, наконец, увидят фасад.
К 2023 году планируется восстановить гараж Мельникова на Новорязанской улице, где разместится Музей транспорта Москвы. В том же году должен показаться перед публикой и дом на Тверской, больше известный как дом Д.И. Филиппова с булочной. По словам Емельянова, декоративные элементы фасада и интерьерные детали, в том числе альфрейные росписи, были демонтированы и перевезены в мастерские. В другом знаковом здании Тверской - Центральном телеграфе - работы только начинаются. В то же время продолжается реставрация Императорского воспитательного дома, что недалеко от Кремля. Там уже приведен в порядок подлинный участок парадной ограды со стороны Москворецкой набережной.
Кстати
Продолжается и реставрация объектов ВДНХ. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорнаследия, в этом году планируется открыть павильон "Физика", а в павильонах "Зерно" и "Главмясо" работы только начнутся.