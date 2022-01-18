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18.01.2022 01:55
Рубрика: Культура

Какие памятники архитектуры отреставрируют в Москве

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8657)
Реставрацию дома Абрикосовых на Малой Красносельской улице, изображенного на обертке конфет концерна "Бабаевский", планируется закончить до конца нынешнего года. Об этом журналистам сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Пока гараж Мельникова закрыт баннером, но после реставрации в нем заработает Музей транспорта. Фото: Олеся Курпяева Пока гараж Мельникова закрыт баннером, но после реставрации в нем заработает Музей транспорта. Фото: Олеся Курпяева
Пока гараж Мельникова закрыт баннером, но после реставрации в нем заработает Музей транспорта. Фото: Олеся Курпяева

По его словам, дом, который восстанавливается на частные деньги, небольшой, но внутри много любопытных деталей - уникальные витражи, лепнина, камин. Сейчас как раз идет реставрация помещений. Например, в круглом зале, куда с первого этажа можно попасть по винтовой лестнице, реставраторы под несколькими слоями плотной белой краски обнаружили расписной витражный плафон диаметром почти два метра. Он размещался под световым фонарем - круглым окном в крыше, предназначенным для естественного освещения комнаты. Конструкцию полностью восстановили за полгода. После окончания работ дом Абрикосовых, как ожидается, откроется для горожан. Пока рассматриваются два варианта - создать общественное пространство или передать здание Музею шоколада.

Фото: пресс-служба ВДНХ / mos.ru
Исторический ресторан "Золотой колос" отреставрируют на ВДНХ

Продолжается реставрация пожарной части с каланчой на улице Хромова - образца исторической застройки рабочих окраин начала прошлого века. В 2016 году там случился пожар, и собственник долгое время не брался за здание. Работы начались только после того, как Мосгорнаследие обратилось в суд.

К 2023 году в Новой Москве планируется завершить реставрацию усадьбы "Измалково". На территории - несколько построек. В их числе - главный двухэтажный деревянный дом. В эти же сроки, как ожидается, на Мясницкой улице выйдет из "тени" Почтамт на Мясницкой - висевший долгие годы баннер снимут, потому прохожие, наконец, увидят фасад.

К 2023 году планируется восстановить гараж Мельникова на Новорязанской улице, где разместится Музей транспорта Москвы. В том же году должен показаться перед публикой и дом на Тверской, больше известный как дом Д.И. Филиппова с булочной. По словам Емельянова, декоративные элементы фасада и интерьерные детали, в том числе альфрейные росписи, были демонтированы и перевезены в мастерские. В другом знаковом здании Тверской - Центральном телеграфе - работы только начинаются. В то же время продолжается реставрация Императорского воспитательного дома, что недалеко от Кремля. Там уже приведен в порядок подлинный участок парадной ограды со стороны Москворецкой набережной.

Кстати

Продолжается и реставрация объектов ВДНХ. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорнаследия, в этом году планируется открыть павильон "Физика", а в павильонах "Зерно" и "Главмясо" работы только начнутся.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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