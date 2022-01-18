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18.01.2022 23:07
Рубрика: Экономика

Липчане все чаще становятся инициаторами планов по реконструкции дорог

Текст: Константин Бахарев, Анна Скрипка, Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Неравнодушные липчане все чаще становятся инициаторами планов по ремонту и реконструкции дорог, а также следят за обновлениями трасс, не упуская важных деталей.
В Пермском крае установили 187 умных пешеходных переходов, они обеспечивают безопасность в темное время. Автономны - работают "от солнца". Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

А в Пермском крае качество автодорог проверяют представители Общественной палаты региона. Они участвуют в приемке всех объектов, возведенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

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"Сегодня у нас на общественных началах трудятся 15 инспекторов, - говорит общественный эксперт Даниил Бахарев. - На приемке мы в первую очередь проверяем журнал производственных работ. Отдельное внимание - заделке взятых проб в асфальте, проливке стыков со старым асфальтом и другим моментам, где чаще бывают недоработки".

В Прикамье в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано свыше 102 километров дорог, более 8 километров построено или реконструировано. Установлено 187 интерактивных пешеходных переходов. С помощью автономных солнечных модулей устройства заряжаются и работают в темное время суток.

В Липецкой области жители тоже контролируют ход работ на дорогах. Объединение липецких общественных контролеров даже проводило собственную экспертизу. Устраивало "маломобильные патрули". Пересаживались на коляски и пересекали проезжую часть по обновленному асфальту, заезжали на тротуары, проверяли, как нанесена разметка. Благодаря рейдам в центральной части Липецка в местах съездов с тротуаров не установили бордюры, а "зебры" нарисовали так, что колясочникам не нужно просить о помощи прохожих, чтобы пересечь улицу.

В Карелии общественные контролеры провели 83 инспекционных выезда. Принимали участие в обсуждении компромиссных решений по устройству съездов к домам, тротуаров, лестничных спусков, автопавильонов.

Как сообщила общественный контролер Нина Никифорова, отремонтированные дороги теперь соответствуют нормативам. Но есть и неудобства: особенно когда они проходят через населенные пункты. Контролеры помогают наладить конструктивный диалог местных жителей и властей.

"Быть контролером - сложная, кропотливая работа, которая требует многих усилий", - поделилась Нина Никифорова. В Карелии в планы нацпроекта в 2021 году включили 25 региональных и муниципальных объектов. В Петрозаводске подрядная организация выполнила двухлетний контракт за один сезон, обновив 29 улиц.

Работы по дорожному нацпроекту все регионы продолжат и в 2022 году.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Липецкая область ПФО Пермский край СЗФО Карелия Национальные проекты 2019-2024

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