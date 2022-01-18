Московские строители обещают до конца года закончить БКЛ

Новости

Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по гриппу и ОРВИ 02:40
Эпидемиолог Горелов рассказал, когда "омикрон" доберется до регионов 02:02
СМИ: В столице Йемена 9 человек погибли в результате атак аравийской коалиции 01:55
КНДР провела испытания тактических управляемых ракет 01:30
Решение о мере пресечения для Порошенко будет принято 19 января 00:46
Сильный снегопад накроет Москву в утренний час пик вторника 00:16
Захарова усомнилась в единстве позиции стран ЕС перед лицом энергокризиса 00:11
Сборная России по гандболу вышла в основной раунд ЧЕ 17.01.2022
Штрафы в России составили 5% годового дохода для Google и Meta 17.01.2022
Ученые предупредили, что земное ядро теряет слишком много тепла 17.01.2022
Снегопад в столице сохранится до утра вторника 17.01.2022
ФАС может запретить банкам навязывать клиентам определенного страховщика 17.01.2022
Жамнов не прибыл в расположение сборной из-за положительного теста на COVID-19 17.01.2022
Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с "Газпромом" 17.01.2022
CBS News: Семью Анны Франк нацистам мог выдать нотариус Ван ден Берг 17.01.2022
В танковой армии ЗВО проходит командно-штабная тренировка 17.01.2022
Судье по делу Порошенко вызвали "скорую" 17.01.2022
Грушко напомнил о принципе зеркальности в предложениях России по безопасности 17.01.2022
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 17.01.2022
Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста 17.01.2022
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17.01.2022
Порошенко объявили в розыск на Украине 17.01.2022
Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 17.01.2022
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 17.01.2022
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 02:01
Рубрика: Экономика

Московские строители обещают до конца года закончить БКЛ

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8657)
Сооружение Большой кольцевой линии Московского метрополитена близится к завершению. Как напоминает портал мэра и правительства Москвы, последние девять станций из 31 планируется построить в наступившем году. Общая готовность оставшейся части кольца, по его оценке, - 60 процентов.

Напомню, первый участок БКЛ с пятью станциями "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" поехал 26 февраля 2018 года. С тех пор не прошло и четырех лет, а самое большое подземное кольцо в мире длиной 70 километров уже практически на финише. Запуская в декабре прошлого года для пассажиров 20-километровый участок сразу с 10 станциями, мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту страны: "70 процентов этого гигантского, сложнейшего проекта реализованы. Остается 30 процентов - девять станций, которые мы, безусловно, в основном построим в следующем году, и, надеюсь, в 2023 году кольцо уже полностью замкнется и будет работать в полноценном режиме".

Фото: Сергей Михеев
В Москве беспилотные такси поедут в Ясенево

Для того, чтобы сдержать взятое обязательство, метростроители работали даже в течение всех новогодних каникул. Из девяти тысяч рабочих, занятых на сооружении всех линий метро, пять тысяч трудились на 39 площадках БКЛ - ключевом проекте всего московского стройкомплекса.

Достроить же осталось два участка кольца - восточный и северо-восточный.

Восточный состоит из четырех станций: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". На последней из них побывал в минувшую субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он напомнил, что именно здесь - между станциями "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон" - в конце декабря прошлого года завершилась проходка тоннелей БКЛ. Точку на этом большом пути поставила "Лилия" - щит-гигант диаметром десять метров, в котором размещаются сразу два пути. Сейчас же станция "Кленовый бульвар" готова также почти на 60 процентов, рассказал Андрей Бочкарев: "Монолитные работы завершены. Ведется монтаж воздуходувов и отделка платформы черным гранитом". Заканчивается, по его словам, и монтаж эскалаторов: три из четырех уже готовы.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Любовь Проценко

Полным ходом идут работы и на северо-восточном участке. Здесь предстоит достроить три станции: "Марьину Рощу", "Рижскую" и "Сокольники". "Марьина Роща" известна тем, что на этой станции, глубиной 70 метров, будут самые длинные в Москве эскалаторы - длиной 130 метров. Это на три метра длиннее тех, что сейчас работают на "Парке Победы".

Еще две станции, которые нужно запустить в рамках БКЛ - это "Каширская" и "Варшавская". Они относятся к бывшей Каховской линии, закрытой в 2019 году на реконструкцию. После ее завершения они войдут в состав БКЛ, как и уже отреставрированная "Каховская". На "Варшавской" сейчас идет облицовка платформенного участка, а также отделочные работы, на четверть обновлены инженерные системы. Станция "Каширская" - кросс-платформенная, после завершения реконструкции она продолжит функционировать в составе как БКЛ, так и зеленой Замоскворецкой ветки.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
Соцсети, ЖКХ, возраст: Шесть причин отказа в банковском кредите
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф