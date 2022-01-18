Московские строители обещают до конца года закончить БКЛ

Сооружение Большой кольцевой линии Московского метрополитена близится к завершению. Как напоминает портал мэра и правительства Москвы, последние девять станций из 31 планируется построить в наступившем году. Общая готовность оставшейся части кольца, по его оценке, - 60 процентов.

Напомню, первый участок БКЛ с пятью станциями "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" поехал 26 февраля 2018 года. С тех пор не прошло и четырех лет, а самое большое подземное кольцо в мире длиной 70 километров уже практически на финише. Запуская в декабре прошлого года для пассажиров 20-километровый участок сразу с 10 станциями, мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту страны: "70 процентов этого гигантского, сложнейшего проекта реализованы. Остается 30 процентов - девять станций, которые мы, безусловно, в основном построим в следующем году, и, надеюсь, в 2023 году кольцо уже полностью замкнется и будет работать в полноценном режиме".

Для того, чтобы сдержать взятое обязательство, метростроители работали даже в течение всех новогодних каникул. Из девяти тысяч рабочих, занятых на сооружении всех линий метро, пять тысяч трудились на 39 площадках БКЛ - ключевом проекте всего московского стройкомплекса.

Достроить же осталось два участка кольца - восточный и северо-восточный.

Восточный состоит из четырех станций: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". На последней из них побывал в минувшую субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он напомнил, что именно здесь - между станциями "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон" - в конце декабря прошлого года завершилась проходка тоннелей БКЛ. Точку на этом большом пути поставила "Лилия" - щит-гигант диаметром десять метров, в котором размещаются сразу два пути. Сейчас же станция "Кленовый бульвар" готова также почти на 60 процентов, рассказал Андрей Бочкарев: "Монолитные работы завершены. Ведется монтаж воздуходувов и отделка платформы черным гранитом". Заканчивается, по его словам, и монтаж эскалаторов: три из четырех уже готовы.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Любовь Проценко

Полным ходом идут работы и на северо-восточном участке. Здесь предстоит достроить три станции: "Марьину Рощу", "Рижскую" и "Сокольники". "Марьина Роща" известна тем, что на этой станции, глубиной 70 метров, будут самые длинные в Москве эскалаторы - длиной 130 метров. Это на три метра длиннее тех, что сейчас работают на "Парке Победы".

Еще две станции, которые нужно запустить в рамках БКЛ - это "Каширская" и "Варшавская". Они относятся к бывшей Каховской линии, закрытой в 2019 году на реконструкцию. После ее завершения они войдут в состав БКЛ, как и уже отреставрированная "Каховская". На "Варшавской" сейчас идет облицовка платформенного участка, а также отделочные работы, на четверть обновлены инженерные системы. Станция "Каширская" - кросс-платформенная, после завершения реконструкции она продолжит функционировать в составе как БКЛ, так и зеленой Замоскворецкой ветки.