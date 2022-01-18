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18.01.2022 15:24
Рубрика: Власть

Москва продлевает режим самоизоляции для пожилых и "удаленку" для работающих

Текст: Галина Мисливская

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении срока действия антиковидных ограничений в городе. Об этом он сам сообщил на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

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"Мы продлим сегодня, я такой указ подписал, ограничения, связанные с дистанционной работой для не менее 30% работников", - рассказал градоначальник, добавив, что работодателям рекомендовано перевести на "удаленку" максимальное количество людей, чтобы снизить контакты и поездки в общественном транспорте.

Кроме того, продлевается режим самоизоляции для пожилых москвичей. Собянин пояснил, что сейчас основной удар пандемии приходится на активную часть населения, которая передвигается по городу и за его пределы. "Когда заболеваемость дойдет до пожилых людей, то, возможно, тяжесть заболевания мы увидим другую. Поэтому очень важно беречься людям из групп риска", - указал мэр Москвы.

"И мне кажется, такой режим надо вводить уже повсеместно", - добавил он.

В своем блоге столичный градоначальник сообщил, что упомянутые режимы будут действовать до 1 апреля 2022 года.

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