Москва продлевает режим самоизоляции для пожилых и "удаленку" для работающих

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении срока действия антиковидных ограничений в городе. Об этом он сам сообщил на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

"Мы продлим сегодня, я такой указ подписал, ограничения, связанные с дистанционной работой для не менее 30% работников", - рассказал градоначальник, добавив, что работодателям рекомендовано перевести на "удаленку" максимальное количество людей, чтобы снизить контакты и поездки в общественном транспорте.

Кроме того, продлевается режим самоизоляции для пожилых москвичей. Собянин пояснил, что сейчас основной удар пандемии приходится на активную часть населения, которая передвигается по городу и за его пределы. "Когда заболеваемость дойдет до пожилых людей, то, возможно, тяжесть заболевания мы увидим другую. Поэтому очень важно беречься людям из групп риска", - указал мэр Москвы.

"И мне кажется, такой режим надо вводить уже повсеместно", - добавил он.

В своем блоге столичный градоначальник сообщил, что упомянутые режимы будут действовать до 1 апреля 2022 года.