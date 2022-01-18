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18.01.2022 11:55
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 8342 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 8342 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное количество с 28 октября 2021 года. А еще накануне было 7529 заболевших.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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За сутки госпитализирован 821 человек. На ИВЛ находятся 507 человек.

В городе выздоровели еще 1838 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 911 329. В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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