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18.01.2022 11:18

Орловские турпроекты получили весомые гранты

Текст: Анна Скрипка (Орел)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 9(8657)
В Орловской области, где ранее сделали ставку на развитие местного туризма, стали активнее продвигать маршруты по красивейшим природным ландшафтам региона. Тренд на активный отдых, относительно приемлемая стоимость и возможность семейного и командного отдыха стали теми факторами, которые позволили сформироваться тренду на глэмпинг с неповторимым орловским колоритом.

Поэтому неудивительно, что сплав по реке Зуше и экскурсия по старинному городу Новосилю вошли в десятку лучших в рамках Всероссийского проекта "Открой свою Россию". Организатором конкурса выступила структура Ростуризма. Из представленных на соискание премии почти 200 туристических проектов нужно было выбрать всего 10, и орловский маршрут был оценен наряду с экскурсиями по уникальным уголкам Сибири, Алтая и других колоритных мест необъятной страны.

Фото: Туристский информационный центр "Байкал"
Авторы лучших турпроектов России удостоены премий в 1 млн рублей

Примечательно, что жюри оценивало не только яркость путешествия и потенциал впечатлений от него, но и удобство маршрута для туриста, сопутствующую инфраструктуру, а также ценник на предложенные удовольствия: он не должен быть неподъемным для среднестатистического россиянина.

В том, что маршруты - обладатели федеральной награды станут востребованными, сомневаться не приходится. Орловское путешествие по Зуше и окрестностям с его возможностями управлять байдаркой, катамараном и набирающим популярность сапом, а также познавательная прогулка по Новосилю с посещением древнего городища и осмотром сохранившейся практически в неизменном виде советской архитектуры уже интересны жителям не только Орловщины, но и соседних регионов.

Впрочем, инфраструктура сферы гостеприимства в Орловской области обещает стать гораздо лучше. Грантовую поддержку получили сразу три туристических проекта. Так, три миллиона рублей выделено на развитие глэмпинга "Новосиль - Байдарочный порт". Эти средства направят на строительство туристического центра в городе Новосиле: помимо пункта проката спортинвентаря и мест для размещения туристов, здесь удивят комфортным кемпингом и уютным кафе. Общая стоимость проекта составляет почти 16 миллионов рублей.

В том, что сплав по Зуше и экскурсии по Новосилю станут востребованными, сомневаться не приходится

Такой же грант получает и глэмпинг "Другая жизнь", и эта сумма составит львиную долю инвестиций в развитие точки туристического притяжения. В целом стоимость проекта составляет 4,3 миллиона рублей. Эти средства будут вложены в развитие сельского туризма в Дмитровском районе. Здесь тоже организуют глэмпинг, однако, помимо палаточного городка, намерены возвести еще и экодома.

Нашумевший орловский проект "Бирюзовое кольцо России" также стал грантообладателем. В его развитие инвестируют 2,9 миллиона рублей. Объединение древних городов Орловщины будет еще более комфортным для посещения туристов.

Тем временем

Пока Орловская область не входит в первую группу рейтинга наиболее привлекательных для туристов регионов. Однако, как отмечают предприниматели, инвестирующие в отрасль, орловская инфраструктура гостеприимства строится с нуля, а вместе с ней создается философия регионального туристического продукта, нацеленного прежде всего на любовь к природе. Именно поэтому здесь ждут не случайного путешественника, а своего туриста.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Отдых и туризм в России

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