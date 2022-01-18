Проект ярославских ученых получил грант

Институт радиотехнических систем Ярославского госуниверситета имени Демидова совместно с компанией "Смарт Технолоджис" работает над созданием оборудования для управления и контроля за полетами группы беспилотных летательных аппаратов. Этот проект выиграл грант по итогам конкурса "Развитие-НТИ" по поддержке НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) Фонда содействия инновациям.

По словам директора центра по связям с общественностью ЯрГУ Екатерины Туркиной, на протяжении нескольких лет тематика проекта, связанная с разработкой и реализацией сложных роботизированных систем, - одна из основных для ученых и инженеров института.

- Первым, близким по содержанию, был проект по разработке канала управления "вертолет - автомобиль", который мы удачно завершили с московскими партнерами из КБ "Кунцево", - рассказал заведующий кафедрой радиотехнических систем ЯрГУ, доктор технических наук, руководитель проекта Леонид Казаков. - Потом было еще несколько проектов с фондом Бортника, с Военным инновационным технополисом "ЭРА". В то же время постепенный переход от управления одиночными беспилотниками к групповому управлению требовал не только новых идей, но и соответствующего финансирования.

Цель нынешнего проекта, поясняют в вузе, не только разработать перспективную систему информационного обмена и управления группой беспилотных летательных аппаратов, но и "попытаться выйти на уровень широкого применения оптимальных и квазиоптимальных методов решения многих задач, характерных для группового информационного обмена и управления динамическими объектами". К их числу можно отнести задачи конфигурации и переконфигурации группы, стабилизации, устойчивости, оптимизации информационных потоков, навигационные задачи.

- Мы можем задать маршрут группе беспилотников изначально, можем изменить его в процессе, можем предпринять какие-то шаги, после того как группа будет уже в воздухе. Такое управление отличается тем, что информация подается с помощью радиоканалов, - говорит Леонид Казаков.

По мнению ученых, новый проект позволит привнести в управление группой беспилотников серьезные дополнительные возможности - например, уйти от спутниковых навигационных систем типа GPS, ГЛОНАСС.

- Эти системы имеют хорошие параметры, но в то же время они неуправляемы. Поэтому мы идем по пути создания системы управления на основе автономной навигации. Для этого требуются технологии, связанные с измерением расстояния между отдельными летательными аппаратами с точностью до долей, - продолжает Леонид Казаков.

В вузе рассказали, что изначально научный коллектив работал в интересах военных ведомств, но недавно началось сотрудничество и с гражданскими структурами. В частности, разработками Института радиотехнических систем ЯрГУ заинтересовалась компания "Ярэнерго" - для мониторинга качества услуг по предоставлению электричества населению.

- Речь идет о мониторинге распределенной системы, когда измерение параметров сетевого сигнала происходит одновременно в 100 и более точках, - объясняют ученые. - Чтобы заставить распределенную систему работать синхронно, надо пройти тот самый путь, который мы прошли в работе с беспилотниками: измеряются расстояния между отдельными точками, проводится мониторинг качества сетевого сигнала, и полученные данные учитываются в управлении системой.

Как подчеркнули в ЯрГУ, сейчас разрабатывается проект договора о сотрудничестве между Институтом радиотехнических систем, "Ярэнерго" и производственными компаниями, которые занимаются мониторингом качества систем связи.