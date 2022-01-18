Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

В Москве в первую неделю после праздников зафиксирован рост уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает портал Роспотребнадзора по столице.

Отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом с 10 по 16 января. "На второй неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения, вместе с тем показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей", - сообщает ведомство.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения наблюдают на протяжении 30 недель.

Напомним, что вакцинацию от гриппа прошли около 7,3 млн горожан.