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18.01.2022 00:16
Рубрика: Общество

Сильный снегопад накроет Москву в утренний час пик вторника

Текст: Ирина Огилько
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

К середине ночи Москва окажется в самом центре циклонической "воронки", из-за чего осадки станут усиливаться. А пик снегопада придется на утренний час пик. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на странице в Facebook.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Снегопад в столице сохранится до утра вторника

Как пишет специалист, пиковые значения осадков ожидаются с 6:00 до 9:00 часов утра вторника. "Видимость в зарядах ухудшится до 1 км и менее, снежный покров подрастет на 5 см, на дорогах заносы. Ветер в порывах будет достигать 15 м/с",- сообщает Тишковец.

По данным эксперта, общее количество осадков с начала суток до 15:00 18 января может составить до 13 мм. Это составляет треть месячной нормы.

Завершатся осадки ближе к вечеру, когда в столицу придет новый холодный атмосферный фронт и понизит температуру до 10...12 градусов мороза.

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