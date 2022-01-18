Собянин рассказал, в каком случае Москва усилит антиковидные меры

Пока система здравоохранения не испытывает перегрузок, власти Москвы не будут усиливать ограничения, связанные с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Он сообщил, что своим указом продлил уже действующие меры - о переводе 30% сотрудников предприятий на "удаленку" и о режиме самоизоляции для москвичей старшего возраста.

"Другие ограничения мы будем планировать только исходя из ситуации с перегрузкой медицинской системы. До тех пор, пока она справляется, на мой взгляд, каких-то ограничительных дополнительных мер не надо водить, ограничиваясь теми, которые уже приняты", - заявил Сергей Собянин.

Он добавил, что власти столицы также будут внимательно следить за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.