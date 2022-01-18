Собянин: В Москве удвоилось число обращений в поликлиники

Количество обращений в амбулаторные медучреждения Москвы на прошлой неделе выросло в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"Мы видим, что только за последнюю неделю, количество обращений в поликлиники удвоилось. На этой неделе, я думаю, это удвоение, я думаю, еще раз удвоится", - заявил он. "Очевидно, что нагрузка на поликлиники будет колоссальной", - считает Сергей Собянин. При этом количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в последние дни не увеличилось, но власти ожидают роста этого показателя по мере распространения заболевания в столице, добавил мэр.

По его словам, в поликлиниках Москвы будет увеличено число дежурных врачей для приема пациентов с ОРВИ и COVID-19. Кроме того, сообщил Собянин, власти столицы существенно активизируют работу колл-центров, связанных с социальной поддержкой граждан: если на прошлой неделе в городе работало 3 тысячи каналов связи на номере "122", то сейчас их уже 4 тысячи, а на следующей неделе будет 12 тысяч.