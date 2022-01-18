Столичный оперштаб отметил стабильный уровень госпитализаций с COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: несмотря на двукратный рост заболеваемости COVID-19 - на 99%, уровень госпитализаций практически не изменился и остается на прежнем уровне: ежедневно в городские стационары госпитализируют 750-800 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Так, за прошлую неделю количество вновь заболевших в сутки в Москве увеличилось в два раза (на 99%), в то время как уровень госпитализаций практически не изменился - количество госпитализированных выросло всего на 8%. За последнюю неделю было госпитализировано 5,5 тысячи человек, неделей ранее - чуть больше 5,1 тысячи.

На 46%, то есть почти в 1,5 раза снизился процент госпитализированных от числа заболевших COVID-19. За последнюю неделю было госпитализировано 12,5% от инфицированных, неделей ранее - 23%.