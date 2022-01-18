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18.01.2022 23:17
Рубрика: Общество

В 2021 году в 80 регионах школьники посетили площадки проекта "Билет в будущее"

Текст: Никита Пешков, Наталья Решетникова, Анна Скрипка
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
В Курском Центре опережающей профессиональной подготовки сумели удивить школьников региона. Здесь стартовал "Марафон профессий" - курс познавательных лекций-бесед с профессионалами различных отраслей.

Центр создан на базе Курского электромеханического техникума благодаря нацпроекту "Образование". Первая беседа со школьниками прошла в формате видео-конференц-связи. Они как раз сейчас стоят перед выбором профессии. Поэтому на первой лекции ребятам рассказали, где и как получить профессию электромонтажника.

Фото: Пресс-служба СПбНИИВС
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Она входит в топ-50 наиболее востребованных в стране. Специалисты "Курскэнерго" развенчали миф: электромонтажник - это не человек с "когтями" и проводами на плече. В наборе его инструментов - веб-камера, планшет, наушники.

А в школе N1 чеченского села Правобережное ученики сыграли в игру "Самые ... профессии". Они должны были сами решить, какие профессии сегодня самые модные, забытые, отважные или самые свободные. А чтобы дети справились с заданием, организаторы квеста "В мире профессий" провели опрос и помогли составить алгоритм выбора профессии.

Одна из задач нацпроекта "Образование" - создать систему выявления способностей и талантов у молодежи. В том числе для этого был создан всероссийский проект "Билет в будущее", призванный помочь определиться с профессиональным будущим ученикам 6-11-х классов. "Школы заинтересованы, чтобы их выпускники понимали важность получения образования и профессии. Чтобы в будущем смогли успешно трудоустроиться", - пояснил советник министра образования и науки Чечни Мансур Усманов.

В Новосибирске решили совместить профориентацию учащихся средних и старших классов и привлечь к этому внимание младших. "Так родился наш проект "Профи-эстафета", который с успехом реализуется уже второй год", - рассказала Лариса Ищенко, руководитель профориентационной работы средней общеобразовательной школы N 211 имени Л.И. Сидоренко. Этот проект вошел в ТОП-15 модуля "Моя профориентационная инициатива" проекта "Билет в будущее".

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"Ребятам важно прочувствовать себя в той или иной профессии. Наш лозунг: "Развиваешься сам - развиваешь других". Старшеклассники ведут уроки в начальной школе", - сообщила Лариса Ищенко. Сейчас они готовятся к уроку "Блокадный хлеб". Будут вести рассказ от имени военкоров.

Участниками модуля профориентационных инициатив стали 180 педагогов со всех российских регионов.

Справка "РГ"

В 2021 году в 80 регионах школьники смогли посетить площадки федерального проекта "Билет в будущее".

Открылась и квестовая мультимедийная выставка-тестирование "Лаборатория будущего". В проекте приняли участие более 300 тысяч школьников. Каждое направление включает четыре отрасли и 40 профессий.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Курская область СКФО Чеченская Республика Национальные проекты 2019-2024

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