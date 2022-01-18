В Курске ищут альтернативу единому поставщику тепла

Начало января для многих жителей Курска ознаменовалось отключением тепла и горячей воды из-за аварийного состояния сетевого хозяйства. Сначала энергетики заметили повышенный расход подпитки на участке на улице Студенческой и решили его заменить. Без тепла осталось девять улиц. После обнаружилось еще одно повреждение в том же микрорайоне, и зона отключения разрослась до проспекта Дружбы, где и произошла вторая авария. Там без тепла остались почти две сотни домов. Пришлось заменить пять метров трубопровода, и справились с этим оперативно. Однако ситуация в целом навела на мысль о том, что централизованная отопительная система не такое уж и благо, как кажется. Городские активисты начали высказываться о квартальных и крышных котельных как возможности не зависеть от единого поставщика тепла. Собкор "РГ" выяснила, так ли это выгодно, как предполагают общественники.

Что бы не говорили активисты, крупному городу без централизованной системы отопления не обойтись. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС

Нагорело

Разговоры о децентрализации курской отопительной системы начались не случайно. Последние годы областной центр лихорадит из-за ремонтных работ на тепловых сетях - как плановых, объем которых вынуждал курян больше месяца обходиться без горячей воды, так и экстренных, как в случае с новогодним отключением на северо-западе города.

И ведь в нынешнем январе ничто не предвещало таких масштабных отключений. Сначала заподозрили утечку и решили быстро ее ликвидировать. И это действительно заняло бы от силы сутки: сотрудники теплосетей оперативно справились с задачей. Да только после стало понятно, что проблем в этом районе гораздо больше. Чтобы они не привели к масштабной аварии, коммунальщики в праздники вышли на замену поврежденных участков.

О том, что процент износа тепловых сетей в Курске достигает катастрофических отметок, говорят долгие годы. За это время региональные чиновники уже пытались привлечь в область еще одного поставщика тепла, который бы составил конкуренцию ПАО "Квадра", а когда эти попытки не увенчались успехом, заключили с компанией концессионное соглашение.

Первые его результаты увидели еще нынешним летом - рекордный объем замененных тепловых сетей. Однако предстоит сделать в разы больше. И зависимость курян от единого поставщика только усилится.

Холод в квартирах в первые дни нового года заставил пересмотреть массу вариантов отопления домов. Большая часть курян начала мечтать об индивидуальном отоплении, однако по законодательству установить котел и собственную систему в квартире могут только жильцы малоэтажных домов. Наполненный высотками Курск в этом отношении имеет мало шансов для подобной автономии. Крышные газовые котельные - которые, к слову, во многих городах остались в единичном экземпляре - здесь не зашли изначально. А вот предложение о квартальных, высказанное активистами, очень понравилось курянам.

По законодательству установить котел и собственную систему в квартире могут только жильцы малоэтажных домов

Активист Юрий Иванов привел в пример Юго-Западный государственный университет, где отказались от централизованного теплоснабжения в пользу автономного источника, вложились в инфраструктуру. Как итог - тепло появилось и в постоянно мерзнущем спорткомплексе.

- Уже действующие и предстоящие климатические изменения диктуют именно автономные источники теплоснабжения, - отметил Юрий Иванов. А в ответ на реплики об ответственности управляющих компаний за отопительное оборудование сказал, что "создавать, реконструировать и обслуживать котельные должны теплоснабжающие организации и специалисты газотранспортной системы".

Однако вариант создания квартальных котельных тут же раскритиковали другие активисты, назвав его "заигрываниями", и напомнили о "славном советском прошлом", в котором ничего частного и отдельного не было, а люди жили в комфорте. С ними до сих пор спорят те, кто считает иначе, а тем временем теплосети восстановлены, отопление в квартиры подано.

А у нас в котельной газ

Впрочем, яркий пример самостоятельности в тепловом вопросе совсем недавно наблюдали в соседнем Белгороде. Газовая крышная котельная, которая находится в собственности жильцов четырехподъездной многоэтажки, приказала долго жить. Чтобы приобрести новую, владельцам квартир потребовалось бы заплатить 12 миллионов рублей, а для начала еще найти подходящее оборудование и управляющую компанию, способную с ним работать.

Проблема с газовой котельной возникла, конечно, не сразу. Изначально УК, которая обслуживала дом, то ли не довела до сведения жителей проблемы с оборудованием, то ли не хотела поднимать цену за его обслуживание, да только в итоге сама оставила дом, а владельцев квартир - у разбитых деталей котельной. Получилось так, что позволявшее белгородцам здорово экономить оборудование теперь не могло обеспечить даже банального тепла в квартирах.

Управляющую компанию белгородцы сменили, да только и ей - частной фирме - приобрести новую котельную оказалось не под силу. Выход нашли после нескольких собраний с чиновниками облправительства и мэрии. Ненужное жильцам пригорода оборудование такой же газовой котельной приобрели в качестве запчастей. Специалисты установили его, и радиаторы в квартирах стали теплыми. Однако, как отмечают эксперты, сколько прослужит эта котельная - большой вопрос. Замдиректора управляющей компании, взявшей ответственность за особенный дом, Наталья Савина уверена, что оборудование проработает еще долгие годы при его грамотном обслуживании.

- И конечно, плата за это для жильцов уже не будет такой, как раньше, - 500 рублей, - отмечает она.

Эта управляющая компания обслуживает еще один дом с подобной установкой, и, по словам Натальи Савиной, для жильцов это выгоднее, нежели платить за центральное отопление. И в то же время - гораздо более ответственно, ведь содержать котельную - опасный объект - сможет не каждая управляющая компания, выбрать которую тоже должны жильцы.

- За любое оборудование в доме в первую очередь должны отвечать его владельцы, - добавляет Савина. - В этом зачастую и весь вопрос.

Дорогое удовольствие

Индивидуальное поквартирное отопление тоже стоит недешево. В малоэтажных новостройках значительная часть людей поменяла установленные застройщиками котлы в первые 10 лет. К слову, ценник на двухконтурные котлы, большинство из которых имеют импортные детали, планомерно подрастает с каждым годом и сейчас, к примеру, стоимость относительно бюджетных вариантов варьируется от 40 до 60 тысяч рублей.

Еще одна сложность - обслуживание оборудования. Обычно право на манипуляции с котлом имеет исключительно фирма-продавец. Она же формирует сервисную команду. Однако за ее услуги нужно платить так называемую абонентскую плату, заключая договор. Сумма за годовое обслуживание составляет примерно 3-3,5 тысячи рублей. Но и в этом случае при массовых отключениях - к примеру, в аномальные холода - фирмы не гарантируют оперативной реакции, быстрой доставки нужных запчастей и их моментальной установки.

Стоимость отопления и горячей воды в этом случае привязана к тарифам на газ и электричество: котел не может работать без одного и другого. Таким образом, радужные представления о независимости от единого поставщика тепла важно подкреплять конкретными расчетами потенциальных рисков.

Что же касается квартальных котельных, то возможность их строительства в Курске прокомментировал курирующий сферу ЖКХ замглавы региона Алексей Дедов.

- Курск запитан по централизованному теплоснабжению, более 70 процентов жителей города получают тепловую энергию из централизованной системы теплоснабжения ПАО "Квадра". Данная система теплоснабжения является когенерацией: вырабатывает не только тепловую, но и электрическую энергию, - подчеркнул он. - При децентрализации систем отопления мы столкнемся с определенными сложностями. Прежде всего, колоссальные средства потребуются на то, чтобы построить квартальные котельные. После придется перестроить всю тепломагистральную сеть, подвести газ, электроэнергию. В условиях городской среды все это и сложно, и затратно.

Чиновник поставил под сомнение положительный эффект от этого. Он привел в пример структуру "Гортеплосетей", которая эксплуатирует более полутора десятков котельных.

- И тариф там за гигакалорию примерно на 20 процентов выше, - констатировал Алексей Дедов. - Таким образом, внедрение квартальных котельных не приведет к уменьшению тарифа для населения, как многие думают. Котельные, отработавшие более 10-15 лет, требуют больших вложений, в итоге нередко обслуживаемые ими дома переподключаются к центральной системе отопления.