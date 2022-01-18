В Курске ищут альтернативу единому поставщику тепла

Нагорело
Разговоры о децентрализации курской отопительной системы начались не случайно. Последние годы областной центр лихорадит из-за ремонтных работ на тепловых сетях - как плановых, объем которых вынуждал курян больше месяца обходиться без горячей воды, так и экстренных, как в случае с новогодним отключением на северо-западе города.
И ведь в нынешнем январе ничто не предвещало таких масштабных отключений. Сначала заподозрили утечку и решили быстро ее ликвидировать. И это действительно заняло бы от силы сутки: сотрудники теплосетей оперативно справились с задачей. Да только после стало понятно, что проблем в этом районе гораздо больше. Чтобы они не привели к масштабной аварии, коммунальщики в праздники вышли на замену поврежденных участков.
О том, что процент износа тепловых сетей в Курске достигает катастрофических отметок, говорят долгие годы. За это время региональные чиновники уже пытались привлечь в область еще одного поставщика тепла, который бы составил конкуренцию ПАО "Квадра", а когда эти попытки не увенчались успехом, заключили с компанией концессионное соглашение.
Первые его результаты увидели еще нынешним летом - рекордный объем замененных тепловых сетей. Однако предстоит сделать в разы больше. И зависимость курян от единого поставщика только усилится.
Холод в квартирах в первые дни нового года заставил пересмотреть массу вариантов отопления домов. Большая часть курян начала мечтать об индивидуальном отоплении, однако по законодательству установить котел и собственную систему в квартире могут только жильцы малоэтажных домов. Наполненный высотками Курск в этом отношении имеет мало шансов для подобной автономии. Крышные газовые котельные - которые, к слову, во многих городах остались в единичном экземпляре - здесь не зашли изначально. А вот предложение о квартальных, высказанное активистами, очень понравилось курянам.
Активист Юрий Иванов привел в пример Юго-Западный государственный университет, где отказались от централизованного теплоснабжения в пользу автономного источника, вложились в инфраструктуру. Как итог - тепло появилось и в постоянно мерзнущем спорткомплексе.
- Уже действующие и предстоящие климатические изменения диктуют именно автономные источники теплоснабжения, - отметил Юрий Иванов. А в ответ на реплики об ответственности управляющих компаний за отопительное оборудование сказал, что "создавать, реконструировать и обслуживать котельные должны теплоснабжающие организации и специалисты газотранспортной системы".
Однако вариант создания квартальных котельных тут же раскритиковали другие активисты, назвав его "заигрываниями", и напомнили о "славном советском прошлом", в котором ничего частного и отдельного не было, а люди жили в комфорте. С ними до сих пор спорят те, кто считает иначе, а тем временем теплосети восстановлены, отопление в квартиры подано.
А у нас в котельной газ
Впрочем, яркий пример самостоятельности в тепловом вопросе совсем недавно наблюдали в соседнем Белгороде. Газовая крышная котельная, которая находится в собственности жильцов четырехподъездной многоэтажки, приказала долго жить. Чтобы приобрести новую, владельцам квартир потребовалось бы заплатить 12 миллионов рублей, а для начала еще найти подходящее оборудование и управляющую компанию, способную с ним работать.
Проблема с газовой котельной возникла, конечно, не сразу. Изначально УК, которая обслуживала дом, то ли не довела до сведения жителей проблемы с оборудованием, то ли не хотела поднимать цену за его обслуживание, да только в итоге сама оставила дом, а владельцев квартир - у разбитых деталей котельной. Получилось так, что позволявшее белгородцам здорово экономить оборудование теперь не могло обеспечить даже банального тепла в квартирах.
Управляющую компанию белгородцы сменили, да только и ей - частной фирме - приобрести новую котельную оказалось не под силу. Выход нашли после нескольких собраний с чиновниками облправительства и мэрии. Ненужное жильцам пригорода оборудование такой же газовой котельной приобрели в качестве запчастей. Специалисты установили его, и радиаторы в квартирах стали теплыми. Однако, как отмечают эксперты, сколько прослужит эта котельная - большой вопрос. Замдиректора управляющей компании, взявшей ответственность за особенный дом, Наталья Савина уверена, что оборудование проработает еще долгие годы при его грамотном обслуживании.
- И конечно, плата за это для жильцов уже не будет такой, как раньше, - 500 рублей, - отмечает она.
Эта управляющая компания обслуживает еще один дом с подобной установкой, и, по словам Натальи Савиной, для жильцов это выгоднее, нежели платить за центральное отопление. И в то же время - гораздо более ответственно, ведь содержать котельную - опасный объект - сможет не каждая управляющая компания, выбрать которую тоже должны жильцы.
- За любое оборудование в доме в первую очередь должны отвечать его владельцы, - добавляет Савина. - В этом зачастую и весь вопрос.
Дорогое удовольствие
Индивидуальное поквартирное отопление тоже стоит недешево. В малоэтажных новостройках значительная часть людей поменяла установленные застройщиками котлы в первые 10 лет. К слову, ценник на двухконтурные котлы, большинство из которых имеют импортные детали, планомерно подрастает с каждым годом и сейчас, к примеру, стоимость относительно бюджетных вариантов варьируется от 40 до 60 тысяч рублей.
Еще одна сложность - обслуживание оборудования. Обычно право на манипуляции с котлом имеет исключительно фирма-продавец. Она же формирует сервисную команду. Однако за ее услуги нужно платить так называемую абонентскую плату, заключая договор. Сумма за годовое обслуживание составляет примерно 3-3,5 тысячи рублей. Но и в этом случае при массовых отключениях - к примеру, в аномальные холода - фирмы не гарантируют оперативной реакции, быстрой доставки нужных запчастей и их моментальной установки.
Стоимость отопления и горячей воды в этом случае привязана к тарифам на газ и электричество: котел не может работать без одного и другого. Таким образом, радужные представления о независимости от единого поставщика тепла важно подкреплять конкретными расчетами потенциальных рисков.
Что же касается квартальных котельных, то возможность их строительства в Курске прокомментировал курирующий сферу ЖКХ замглавы региона Алексей Дедов.
- Курск запитан по централизованному теплоснабжению, более 70 процентов жителей города получают тепловую энергию из централизованной системы теплоснабжения ПАО "Квадра". Данная система теплоснабжения является когенерацией: вырабатывает не только тепловую, но и электрическую энергию, - подчеркнул он. - При децентрализации систем отопления мы столкнемся с определенными сложностями. Прежде всего, колоссальные средства потребуются на то, чтобы построить квартальные котельные. После придется перестроить всю тепломагистральную сеть, подвести газ, электроэнергию. В условиях городской среды все это и сложно, и затратно.
Чиновник поставил под сомнение положительный эффект от этого. Он привел в пример структуру "Гортеплосетей", которая эксплуатирует более полутора десятков котельных.
- И тариф там за гигакалорию примерно на 20 процентов выше, - констатировал Алексей Дедов. - Таким образом, внедрение квартальных котельных не приведет к уменьшению тарифа для населения, как многие думают. Котельные, отработавшие более 10-15 лет, требуют больших вложений, в итоге нередко обслуживаемые ими дома переподключаются к центральной системе отопления.