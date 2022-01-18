В Москве из-за "омикрона" увеличили число дежурных врачей в поликлиниках

В связи с распространением штамма "омикрон" и ростом заболеваемости увеличилось количество вызовов врача на дом, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Время ожидания на горячей линии также может быть увеличено, отмечается в сообщении.

Пациентам, у которых нет тяжелого течения заболевания, рекомендовано самостоятельно обращаться в поликлинику. "Если у Вас или Ваших близких симптомы ОРВИ и температура не выше 38 градусов, Вы можете самостоятельно обратиться за медпомощью в поликлинику и прийти на прием к дежурному врачу с 08:00 до 20:00 в любой день. Без предварительной записи и звонка на линию 122", - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения подчеркивают, что значительно увеличено число дежурных врачей, "поэтому все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения", причем всем пациентам будет сделан экспресс- и ПЦР-тесты.

"Для пациентов с симптомами ОРВИ разработаны специальные маршруты - их поток отделен от тех, кто пришел в поликлинику по другим причинам", - говорится в сообщении.