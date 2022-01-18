В Москве открывается фестиваль скульптур из льда и снега

Нынешняя зима нещадно засыпает Москву снегом. Высота сугробов уже превысила полметра. Но, самое большое скопление замерзшей природной воды в эти дни можно обнаружить в парке Горького. Здесь проходит международный фестиваль "Снег и лед в Москве". Корреспонденты "РГ" узнали, как создают скульптуры.

Найти площадку легко, она расположена на Пушкинской набережной почти возле Крымского моста. Ее хорошо видно в вечерние часы по обилию светодиодных огней, вмонтированных в скульптурные композиции. Всего здесь поставят 70 скульптур, большая часть из них уже готова.

Лепят и режут тающие шедевры команды-участницы из разных стран: Финляндии, Италии, Беларуси, есть и 20 команд из разных городов России. По правилам фестиваля, каждый участник должен сделать ледяную скульптуру и гигантского снеговика, причем с элементами местного колорита. Например, свой "колорит" канал Disney изобразил в виде замка-заставки одноименной кинокомпании. А среди ледяных героев - Микки-Маус и герои мультфильма "Холодное сердце".

Хрустальным выглядит ледяной пряничный домик. Сделал его из четырех тонн льда за неделю скульптор Андрей Большаков, родившийся в городе Кинешма (Ивановская область). "После окончания Богородского художественного училища долгие годы резал деревянные игрушки. А потом перешел на лед, он более пластичен. Больше простора для фантазии, да и зима у нас в стране длится долго", - делится Андрей Большаков. На этих словах, он взял в руки бензопилу и, подойдя к новому ледяному блоку в рост человека, начал превращать его в елку.

Есть на выставке и знаменитости, например, 27-кратный чемпион мира по ледовым скульптурам, житель Барнаула Александр Парфенов. Скульптор рассказывает, что увлечение резьбой началось еще в детстве, когда резал фигурки, умещающиеся в кулак, при этом его родители думали, что сын занят школьными уроками. За долгие годы выросло не только мастерство, но и масштаб. На этом фестивале он ваяет пятиметровый кадр из фильма "Александр Невский". Помимо бензопилы в его арсенале стамески, напильники, что-то самодельное... Пара штрихов фрезером на лице героя, и прозрачные глаза воина становятся почти живыми. Как объяснил автор, живость во взгляде привнесла оттепель: первоначальная проработка лица обтекала, а повторные штрихи и создали такой необычный эффект. Затем, поднявшись на лестницу, он устанавливает голову героя на вершину конструкции. "Самое сложное в работе со льдом рассчитать угол преломления света, чтобы композиция выглядела выигрышно при любом освещении или его отсутствии, чтобы зритель понял замысел, - продолжает Александр Парфенов. - Эта работа - наш подарок Москве. Один минус - недолговечный".

С ним согласна и художница из Карелии Александра Хайло. Ее проект - гигантский старик Вяйнямёйнен с развевающимися бородой и усами, главный герой эпоса Калевала. "Знакомлю москвичей с нашей культурой, - делится с "РГ" скульптор, доделывая последние штрихи в одежде героя. - Жалко, что во второй скульптуре только снег можно использовать. У нас есть вкусные пирожки, называются "калитки" с картошкой. Вкус не почувствуешь - в моей скульптуре они будут из снега".

Рядом с героем Карелии фигурки якутов с оленем. За ними битва темных и светлых сил, выполненная художниками из Хабаровского края, какая-то райская птица, гигантские новогодние шары, кристалл - дом, храмовый комплекс, птица Феникс, гигантская лиса и многое другое… В вечерние часы почти все фигурки подсвечивают, из-за этой игры разноцветных огней и природного льда скульптуры лучше смотреть в разное время суток, чтобы впечатлений было больше. К слову, основные работы по созданию фестивальных скульптур предполагают закончить к 20 января, тогда же уберут и временные заборы, за которыми работают воители.

Помимо профессиональных работ, полюбоваться можно и любительской пластикой. Рядом со сценой расположена самая людная площадка фестиваля, где проходит мастер-класс по изготовлению своего снежного шедевра. Тут же в специальных кубах намораживают снег. Всем желающим этот снег выдают вместе со шпателем. "Чтобы сделать свою скульптуру нужно желание, фантазия и немного времени, - уверен руководитель этой площадки Артем Мартюшев. - Участники мастер-классов самые разные, много детей, но не меньше и взрослых. С каждым днем посетителей становится все больше. Появляются даже постоянные авторы. Например, молодожены третий день подряд ваяют скульптуры на тему счастья и котиков".

Кстати, фестивальная площадка работает ежедневно с 11:00 до 21:00, в это же время открыта и площадка с мастер-классами. Вход бесплатный. По субботам и воскресеньям на сцене идет музыкально-театральная программа. Ее афишу можно узнать здесь.