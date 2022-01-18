В Москве представили итальянское издание лагерной переписки философа с женой

"Радость навеки" - лагерная переписка философа Алексея Федоровича Лосева с женой - переведена на итальянский язык и вышла в Италии отдельным изданием. На семинаре "Творческое наследие А.Ф. Лосева" в библиотеке его имени сегодня было представлено это прекрасное итальянское издание.

До презентации в Москве книга презентовалась в Милане и в Бергамо.

Московская презентация началась с фрагмента спектакля, поставленного по книге в 2019 году режиссером Федором Торстенсеном.

- Начать наш разговор все-таки лучше всего с голосов самого Алексея Федоровича и Валентины Михайловны, пусть даже звучащих из уст актеров, - сказала, открывая встречу, доктор филологических наук, профессор МГУ Елена Тахо-Годи.

Она напомнила, что публикация писем философа и его жены страшных лагерных лет началась в конце 80 годов, вскоре после смерти Алексея Федоровича и продолжалась в 90-е годы. А хроника этой страшной поры начала 30-х годов была также представлена в книге Азы Алибековны Тахо-Годи "Лосев", вышедшей в серии ЖЗЛ. Полное издание переписки на русском языке появилось в 2005 году.

В 2014-м оно вышло на французском языке, инициатором перевода выступил профессор Жорж Нива. Итальянский же перевод переписки, сделанный преподавателем русской культуры в Сиенском университете, автором монографии "Философские и мировоззренческие основы художественной прозы А.Ф. Лосева" Джорджией Римонди, был значительно более сложным и потребовал от переводчика особого знания истории русской мысли и русского быта.

По мнению Елены Тахо-Годи, переводчице помогал разве что сам итальянский язык, на котором уже написаны "Ад" и "Рай" Данте Алигьери, позволяющие понять рассказ об аде и рае 30-х годов 20 века, которые пережили Лосевы.

- Не хватает ни слов, ни звуков, чтобы выразить всю бездонную жизнь духа, где тихо колышется, на неизмеримой глубине, море любви и ласки, - цитирует переписку сама Джорджия Римонди, подчеркивая, что, кроме документальной хроники лагерного быта, она содержит в себе надежду на новую жизнь вместе. И этим особенно дорога. "Море любви и ласки", по ее мнению, ключевой образ этих писем.

- Для меня лично и для итальянской культуры праздник, когда появляется книга Лосева - особенно столь важная переписка, которая может завоевать внимание гораздо большего количества людей, чем узко философские работы, - сказала на презентации книги профессор русской литературы в Университете Пармы Мария Кандида Гидини, которая, собственно, и привела когда-то Джорджию Римонди в библиотеку имени Лосева.

По ее словам, трагедии, пережитые Россией в 20 веке "являются и нашими тоже". Но ужасные опыты этого века отразились в книге под названием "Радость на веки". Эти слова из молитвы выявляют чудесную способность героев книги "не сдаваться обстоятельствам, несмотря ни на что". Никакие отчаянные новости не могу прервать ту "связь неба и земли", о которой говорят их письма и которая всегда нужна людям, уверена Мария Кандида Гидини.