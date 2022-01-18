В Москве в ресторанах начали принимать оплату по QR-кодам

В некоторых заведениях общепита в Москве начали принимать оплату по QR-кодам, сообщили "РГ" в пресс-службе сервиса "Яндекс. Еда".

Пилотный проект предполагает, что счета привязываются к столикам, которые занимают посетители. Когда гость поест, он может не звать официанта для расчета, а просто отсканировать код на столике смартфоном.

В "Яндекс. Еде" считают, что это серьезно сэкономит время гостей на бизнес-ланчах. Ведь, как показало недавнее исследование агрегатора, до 60 процентов посетителей московских кафе ждут счета дольше 5 минут. А с QR-кодами такого быть не должно.