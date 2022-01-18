В Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона"

Количество случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса в Москве достигло 1 241. Об этом сообщает официальный сайт столичного управления Роспотребнадзора.

Большинство заразившихся омикроном никуда не выезжало из столичного региона - к этой категории относятся 976 заболевших. Остальные случаи "завозные". Наибольшая доля в 16 процентов у туристов, побывавших в Турции. На турпоездки в ОАЭ приходится 11 процентов заражений, на Доминиканскую Республику - 9 процентов, на Египет - 1,4. Также новый штамм завозили из Венгрии, Франции, Испании, Кубы и других стран.

Об этих поездках стало известно по итогам эпидемиологических расследований, которые проводятся по каждому случаю "омикрона". Все заболевшие и контактные лица изолированы, часть больных госпитализирована.