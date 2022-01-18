В Орле в поставки тест-полосок детям-диабетикам вмешалась прокуратура

В Орловской области семьи с детьми-диабетиками пожаловались на нехватку медицинских изделий. Тест-полоски для глюкометров и расходные материалы для инсулиновым помп для таких детей по законодательству должны поставляться бесплатно. Однако с прошлой осени родители вынуждены тратить на эти изделия собственные средства.

В ситуацию вмешалась прокуратура региона В рамках проверки было установлено, что факты несвоевременного обеспечения детей-диабетиков медизделиями имели место в сентябре-ноябре минувшего года. В прокуратуре после этого внесли представление первому заместителю председателя правительства Орловской области и направили в суд 56 исковых заявлений с требованием обеспечить диабетиков необходимыми расходными материалами.

Жалобы родителей послужили поводом и для проверки СУ СКР по региону. В прокуратуре, тем временем, отметили, что раньше уже принимались меры для обсечения лекарствами и медизделиями детей, в этом нуждающихся. Так, в декабре после представлений прокуратуры региональные чиновники дотировали это направление 146 миллионами рублей, и конкурсные процедуры по закупке необходимых детям препаратов и расходных материалов состоялись.

В прокуратуре отметили, что ситуация, в которую попали дети-диабетики, останется на контроле ведомства.