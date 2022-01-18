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18.01.2022 12:05
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье мошенник обманул пятерых пенсионеров

Текст: Михаил Фалалеев

Житель Тверской области обманом выманивал деньги у пожилых людей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Орехово-Зуево 82-летней пенсионерке позвонил мужчина, который представился ее внуком. Он сообщил, что ему срочно требуется 200 тысяч рублей на лечение. Необходимую сумму он просил передать другу.

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Вскоре домой к пенсионерке приехал неизвестный, которому она передала деньги. Спустя некоторое время пожилая женщина поняла, что ее обманули.

Мошенника задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу в Железнодорожном. Он оказался курьером, был ранее судим. Он прекрасно знал, что совершает преступление, участвуя в криминальной схеме. Он должен был приезжать по указанным ему адресам, забирать у пенсионеров деньги и передавать их сообщнику.

Ему было предъявлено обвинение в совершении пяти аналогичных преступлений в отношении пожилых жителей города Ликино-Дулево. Задержанный взят под стражу. Сейчас ищут его сообщников.

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