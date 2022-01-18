В поликлиниках москвичей с ОРВИ примут в день обращения

Столица уже ощутила увеличение числа заболевших в связи с приходом нового штамма COVID-19 "омикрон". По данным оперштаба, за последние сутки в городе зафиксировано 7529 пациентов с коронавирусом. Это на 16 процентов больше, чем накануне. В результате горожанам стало труднее дозвониться по номеру 122 до горячей линии, чтобы записаться в поликлинику. В связи с этим департамент здравоохранения Москвы рекомендует москвичам с невысокой температурой идти в поликлинику без записи - их должен принять дежурный врач.

Как сообщается на сайте департамента, из-за увеличения вызовов врача на дом время ожидания на горячей линии может быть увеличено. Поэтому лучше не терять времени на звонки и самим отправиться в поликлинику. Это относится к пациентам, температура у которых до 38 градусов. Как "РГ" уже сообщала, начиная с минувшей пятницы во всех московских поликлиниках значительно увеличено количество дежурных врачей. Работают они с 8.00 до 20.00 без выходных. "Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения", - подчеркивается на сайте.

Расширен в поликлиниках сейчас и набор доступной диагностики. Врач должен не только осмотреть и проконсультировать больного, подчеркивает горздрав, но и провести экспресс- и ПЦР-тестирование, а при наличии показаний - назначить дополнительные обследования. Например, взятие анализа крови, ЭКГ и другие.

Расширен в амбулаториях и набор доступной диагностики

С целью безопасности на входе в поликлинику проводится бесконтактная термометрия. Для пациентов с повышенной температурой тела и другими симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация, которая позволяет развести поток таких пациентов от тех, что пришли с другими заболеваниями. Маски при посещении поликлиники обязательны, напоминает горздрав.