В Смоленске начали проверку самовольного ухода девочки из детсада

Следственный комитет начал проверку инцидента в детском саду Заднепровского района, где двухлетняя девочка самостоятельно покинула территорию учреждения во время прогулки.

Идущего без взрослых по улице ребенка заметил прохожий и передал девочку полиции. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс - в частности, сообщалось, что персонал садика не заметил пропажи ребенка.

- В отношении должностных лиц детского учреждения организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, - сообщили в региональном управлении СКР.

Собственную проверку начала и прокуратура Смоленской области.