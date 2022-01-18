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18.01.2022 11:19

В Воронеже подвалы домов заполнили сточные воды

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 9(8657)
Жители десятков домов в разных районах Воронежа столкнулись с одной и той же проблемой. В их подвалах образовались зловонные озера из сточных вод. И дело здесь вовсе не в гнилых водопроводных трубах - проблема гораздо глубже.

Домовые коммуникации как раз в порядке - в доме N 39 на улице Туполева их поменяли три года назад во время капитального ремонта. Тем не менее жижа растекается по подвалу, порождая у обитателей пятиэтажки стойкое ощущение, что живут они не в благоустроенных квартирах, а на очистных сооружениях.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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- С первого по третий этаж запах такой, что глаза режет. Причем со временем становится только хуже. Если прошлым летом нас затапливало раз в месяц, то в ноябре уже трижды, - рассказала "РГ" старшая по дому Людмила Франчук.

Удивительное дело: свою управляющую компанию она не винит - защищает даже. Говорит, местные сантехники являются по первому зову, но сделать ничего не могут: проблема находится за пределами их юрисдикции. Ведущие из дома канализационные трубы забиты илом, в них проросли корни деревьев (район этот застроен в 1960-х годах). Жидкие отходы текут в подвал. От постоянной сырости трескаются стены и межэтажные перекрытия, отслаивается краска, под ней заводится плесень.

"Здание построено на участке с близкими грунтовыми водами, и в сильный дождь подвал подтапливает. Другая проблема в том, что жильцы небрежно пользуются системой водоотведения, бросают мусор в унитазы. Наконец, нерасторопность поставщика услуг - при засорах в уличных колодцах мы ждем бригаду для прочистки по нескольку дней, а то и неделю. Чтобы заставить поставщика выполнить свои обязательства, приходится обращаться в управу района и городское управление ЖКХ", - рассказали в УК Левобережного района.

Здание построено на участке с близкими грунтовыми водами

Их коллеги с улицы Карпинского винят в засорах жителей: те, мол, в сезон заготовок забивают канализацию твердым мусором, например очистками от овощей и фруктов. А когда представители УК ведут с ними разъяснительные беседы, удивляются: как это нельзя выбрасывать в канализацию огурцы и помидоры? Почему?! Результат этого непонимания - отвратительный запах в квартирах, сырость и плесень в подъездах трещины в стенах.

- Комары у нас водятся даже в ноябре, - пожаловалась Виктория Вырыпева из дома N 13.

Фото: Константин Чалабанов/РИА Новости
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Не хотят уходить стоки и из старых пятиэтажек в Ленинском районе. Как и на левом берегу, канализационные трубы между домами забиты многолетним илом и древесными корнями. Единственное, что смогли сделать сантехники, - открыть ревизионные лючки, чтобы туалетная субстанция не била фонтаном на первых этажах, а лилась в подвал.

- Вопрос, кто должен пробивать уличные колодцы, был даже предметом рассмотрения в суде - ресурсоснабжающая организация его проиграла. По договору между УК и РСО последняя в случае засора уличной системы должна немедленно принять меры по ее прочистке. На деле наши заявки регулярно "теряются", приходится слать повторные требования, воздействовать на РСО через городские власти, - рассказала пресс-секретарь объединения УК Алеся Вылегжанина.

Единственный, кто в данной ситуации проблемы не видит, - поставщик.

- Поступающие заявки отрабатываются в течение двух дней, - сообщил "РГ" директор по производству "Росводоканал-Воронеж" Дмитрий Дедов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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