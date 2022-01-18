За ближайшие три года в Москве построят 134 школы и детсада

Комплексное развитие территорий - главное требование, которое предъявляет правительство столицы ко всем застройщикам. Об этом напомнил вчера мэр Сергей Собянин, знакомясь с ходом строительства крупнейшего жилищного комплекса "LIFE-Варшавская" на юге города.

В его составе запланировано построить 25 жилых домов переменной этажности с секциями по 6-15 и 23-28 этажей. Девять домов уже введены в строй. Готовность всего комплекса в настоящее время - 45 процентов.

Отметив, что такому жилому комплексу, который возводится в несколько очередей, очень важно обеспечение социальными объектами, глава города поинтересовался, не будет ли у жителей проблем с детскими садами и школами.

Генеральный директор группы компаний "Пионер" Леонид Максимов доложил, что к сентябрю этого года введут в эксплуатацию новый детский сад: "Мы закончили две очереди жилого строительства. В активной стадии находится строительство социальной инфраструктуры. Один детсад на 110 мест уже введен в строй, ведется строительство еще одного на 160 мест - он будет сдан к сентябрю этого года. А к следующему сентябрю откроется и школа на 900 мест, которая находится рядом".

На первом этаже школы будут расположены вестибюль, блок начальных классов, пищеблок и обеденный зал на 450 мест, медицинские кабинеты и помещения дополнительного образования, а также сразу два спортивных зала. Блок начальной школы, актовый зал и ИТ-полигон будут находиться на втором этаже здания. На третьем этаже - классы старшей школы и допобразования.

В составе новых жилых комплексов нужно строить и спортивные объекты, а также создавать рабочие места

Рядом со школой появится стадион с беговыми дорожками, а также зоны для отдыха и игр.

И новая школа, и детский сад, которые возводятся частным инвестором, после окончания строительства будут безвозмездно переданы столичному департаменту образования в качестве исполнения инвестиционных обязательств застройщика перед городом. Всего же этот застройщик в рамках сооружения жилого комплекса обязался построить пять образовательных учреждений - две школы и три садика. Комментируя, как в целом изменится эта часть города, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сказал: "В районе Москворечье-Сабурово на юге столицы сегодня за счет средств инвестора реализуется пример комплексного развития территории. Прежде рядом с Варшавским шоссе располагалась крупная продовольственная база, а в будущем здесь появится современный жилой квартал с необходимой социальной инфраструктурой".

Всего в планах города за ближайшие три года построить 134 новых здания школ и детских садов, 86 из них - за счет городского бюджета, еще 48 новостроек планируется возвести за счет средств инвесторов. Напомню, с 2011 года в столице уже построено 468 новых школ и детских садов. Причем около 40% возведено частными инвесторами.

Попросив строителей соблюдать график работ, Собянин напомнил, что в составе новых жилых комплексов нужно строить и спортивные объекты, а также создавать рабочие места.