Амурская область получит более 4 млрд рублей на гидрозащитные сооружения

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на строительство в Амурской области инженерных сооружений, необходимых для защиты отдельных территорий от паводков и наводнений.

Средства помогут возвести дамбы и провести берегоукрепительные работы в селах Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района. В них проживают более 1900 человек. Строительство должно завершиться в 2025 году

Летом 2021 года Амурская область в числе других регионов Дальнего Востока пострадала от паводков, вызванных сильными дождями.