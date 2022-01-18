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18.01.2022 09:31
Рубрика: Происшествия

К Командорским островам подойдут десятиметровые волны

Текст: Александр Филимоненко

Со второй половины 18 января до вечера среды вблизи Командорских островов прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 метров, сообщили в главке МЧС РФ по Камчатскому краю со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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"Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет", - говорится в сообщении.

Руководству судоходных компаний, чьи суда могут находиться в районах 11290 (Берингово море) и 11310 (прибрежная акватория Алеутского района), рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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