К Командорским островам подойдут десятиметровые волны

Со второй половины 18 января до вечера среды вблизи Командорских островов прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 метров, сообщили в главке МЧС РФ по Камчатскому краю со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет", - говорится в сообщении.

Руководству судоходных компаний, чьи суда могут находиться в районах 11290 (Берингово море) и 11310 (прибрежная акватория Алеутского района), рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.