Музей "Владивостокская крепость" покажет выставку в Бресте

Музей-заповедник "Владивостокская крепость" заключил свое первое международное соглашение о сотрудничестве. Его партнером стал Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" из Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба музея, договор предполагает обмен выставками, совместные проекты, в том числе исследовательские, обмен научной информацией, профессиональные консультации и многое другое.

Для начала музеи планируют обменяться выставкам. Начальник экспозиционно-выставочного отдела "Владивостокской крепости" Светлана Воронина рассказала, что уже в апреле дальневосточники откроют в стенах Брестской крепости выставку "Владивостокская крепость. Групповой портрет". А в мае на одном в столице Приморья начнет работу выставка "Западный форпост отечества", подготовленная коллегами из Беларуси.

Директор музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай уверен, что сотрудничество двух музеев предопределено самой историей.

- Многие инженеры, строившие Владивостокскую крепость, также работали и в Брестской крепости, многие солдаты побывали и на западных, и на восточных рубежах нашей страны. Это первое международное соглашение о сотрудничестве, которое заключил наш музей-заповедник, и мы уверены, что оно станет стартовым в ряду подобных шагов, направленных на развитие и популяризацию наших объектов и деятельности за рубежом, - отметил он.