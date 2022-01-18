На Чукотке из-за "омикрона" отпускники будут сдавать ПЦР-тест

Руководителям учреждений и организаций в Чукотском автономном округе рекомендовано допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпуска или командировки, только с отрицательным ПЦР-тестом, сообщила пресс-служба губернатора ЧАО.

По словам начальника регионального департамента здравоохранения Надежды Ищенко, для удобства людей забор анализов на COVID-19 теперь будут проводить не только утром, но и в течение дня. Тестированию подлежат все - и привитые от коронавируса, и непривитые.

Еще одной мерой по сдерживанию распространения нового штамма "омикрон" станет контроль за прибытием вахтовых рабочих и ограничение их перемещения по населенным пунктам региона.

"Мы ожидаем рост заболеваемости в ближайшие недели. Основную массу пациентов будем вести дистанционно в форме опроса по телефону. Сейчас на Чукотке самый высокий уровень коллективного иммунитета, поэтому ожидаем, что основная часть пациентов будет находиться на амбулаторном лечении, а не в стационаре", - уточнила Надежда Ищенко.

По информации окружного оперативного штаба, с начала пандемии коронавирусом заразились 2 995 жителей ЧАО, 41 - умер. На самоизоляции находятся 48 человек, проведено более 97,5 тысячи тестов.