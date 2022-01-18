На Камчатке гида оштрафовали за сломанную стенку фумаролы

На Камчатке девушка-гид заплатит штраф за сломанную стенку фумаролы кратера Мутновского вулкана.

В августе прошлого года в соцсетях распространилось видео, где запечатлено, как экскурсовод умышленно повредила естественный природный ландшафт. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" провела проверку.

Выяснилось, что девушка, организующая туры через Instagram, без разрешения, выдаваемого КГБУ, посетила территорию природного парка "Южно-Камчатский". В то время действовал запрет на пребывание в этом районе. Там, близ Мутновского, гид и повредила фумаролу. Этот эпизод попал на видео и вызвал волну общественного возмущения.

Свою вину девушка отрицала, но видеокадры и показания свидетелей говорили об обратном.

"На основании собранных материалов КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" привлекло гида к административной ответственности и назначило наказание в виде штрафа в размере три тысячи рублей", - сообщает прокуратура Камчатского края.