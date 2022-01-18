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18.01.2022 04:32
Рубрика: Происшествия

На Камчатке на начальницу отдела МВД на транспорте завели дело о взятке

Текст: Дина Непомнящая

В получении взятки за незаконные действия заподозрили начальницу Камчатского линейного отдела МВД на транспорте. В отношении 42-летней женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ, сообщили в СУ СК по региону.

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По предварительной версии, с июня по сентябрь 2021 года подозреваемая содействовала организованной группе лиц, занимавшейся незаконной перевозкой немаркированной зернистой икры лососевых рыб. Она не принимала мер к пресечению этой деятельности и привлечению к ответственности причастных к ней людей, а также помогала возвращать продукцию, изъятую в ходе административных процедур. За это получила от двух мужчин 32 и 37 лет взятку в размере 74 тысяч рублей.

Взяткодатели также находятся под следствием. В их отношении возбуждены уголовные дела о даче взятки должностному лицу (пункт "а" части 4 статьи 291 УК РФ).

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