На Камчатке в два раза выросло число выявляемых случаев COVID-19

За последние недели в Камчатском крае в два раза увеличилось число случаев заражения коронавирусной инфекций, выявляемых за сутки.

"В середине прошлой недели количество госпитализированных резко увеличилось до 30 человек в сутки, сейчас ситуация стабилизировалась, и мы госпитализируем в среднем 12-13 человек в моногоспитали. На амбулаторном лечении находится 600 человек", - рассказал в ходе оперативного совещания министр здравоохранения региона Андрей Кузьмин.

Сейчас в моногоспиталях развернуты 270 коек. Из них заняты только 159, но снижать количество мест пока не планируют. Они могут понадобиться при резком увеличении числа пациентов.

Темпы вакцинации, хоть увеличились, по сравнению с новогодними праздниками, продолжают оставаться недостаточно высокими.

"За последнюю неделю - 252 человека в сутки. Этот показатель идентичен показателю 51 недели декабря, но далек от 44-45 недели, когда в сутки вакцинировалось 857 человек", - отметил Кузьмин.

Жителям региона напоминают, что сделать прививку от COVID-19 можно в 38 стационарных и мобильных прививочных пунктах.