На приморца завели дело о покупке сертификатов о вакцинации от COVID-19

Жителя приморского Артема заподозрили в даче взятки за изготовление поддельных сертификатов профилактических прививок, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Следствие полагает, что 1 сентября прошлого года он передал должностным лицам медицинского учреждения взятку в размере 23 тысяч рублей. За это мужчина хотел получить для девяти родственников и знакомых сертификаты о профилактических прививках от COVID-19 c QR-кодами без прохождения вакцинации.

СУ СК по Приморскому краю возбудило в отношении 39-летнего подозреваемого уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Его расследование продолжается.