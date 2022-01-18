На Сахалине часть собственников освободили от взносов на капремонт

В Сахалинской области часть собственников освободили от взносов на капитальный ремонт. Из участия в программе исключили жилые здания, в которых менее пяти квартир. В регионе 184 таких дома в десяти районах.

- Как правило, подобное жилье люди сами поддерживают в хорошем состоянии. Поэтому справедливо избавить сахалинцев и курильчан от дополнительных взносов, - сказал глава региона Валерий Лимаренко.

Большая часть таких домов находится в Охинском городском округе, Южно-Сахалинске и Курильском районе - 67, 52 и 37 соответственно. Начислять плату за капремонт здесь перестали с 16 декабря 2021 года. Внесенные ранее деньги вернут владельцам помещений, отняв расходы за уже произведенный ремонт или разработку проектно-сметной документации.

- Чтобы взносы вернулись собственнику, необходимо направить в адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области заявление и документы, подтверждающие право собственности, - пояснила руководитель фонда Евгений Михлик.