Регионы вводят новые меры против коронавируса

Регионы начали вводить новые меры, чтобы предотвратить активное распространение "омикрона". На Чукотке все, кто возвращается из отпуска или командировки, должны сдать ПЦР-тест. А в Свердловской области началось выборочное тестирование детей, посещающих образовательные учреждения.

Для постоянного контроля в Уральском регионе отобраны пока десять учебных заведений, расположенных в четырех крупных городах. В эксперименте участвуют как дошколята, посещающие детсады, так и школьники, а также студенты профучилищ.

"Мы хотим понять особенности распространения штаммов среди детей разных возрастов. И разработать более эффективные меры борьбы с инфекцией", - пояснила "РГ" представитель управления Роспотребнадзора в Свердловской области Наталья Лукьянцева.

У омикрона беспрецедентная контагиозность: один больной может заразить около 100 человек

Как известно, новые штаммы коронавируса все активнее распространяются среди детей. Для исследования отобрали наиболее крупные образовательные учреждения. Переводить молодое поколение на постоянный дистант - неэффективно, детям важно живое общение с учителем. Тестирование проводится с письменного согласия родителей. Да и практический момент никто не отменял: если тест окажется положительным, детей направят на лечение. О сроках и возможном расширении эксперимента в ведомстве пока не говорят.

На Чукотке руководителям учреждений и организаций рекомендовано допускать к работе только тех, у кого реакция отрицательная. По словам начальника регионального департамента здравоохранения Надежды Ищенко, тестированию подлежат все прибывшие в регион отпускники и командированные. И неважно, привиты они от коронавируса или нет. Сдать анализ прибывшим нужно в течение дня. Для этого продлили работу лабораторий в Анадыре. А если эпидситуация ухудшится, лабораторную службу переведут на круглосуточный режим.

Еще одной мерой по сдерживанию распространения "омикрона" станет контроль за прибытием вахтовых рабочих. Объявлено, что они не смогут активно перемещаться по полярному региону. "У "омикрон"-штамма беспрецедентная контагиозность: один может заразить до 100 человек. Мы ожидаем рост заболеваемости в ближайшие недели", - прогнозирует Надежда Ищенко. Новый штамм "омикрон" уже появился в трех регионах Дальневостоного федерального округа.

Тем временем, по данным окружного депздрава, сейчас на Чукотке самый высокий уровень коллективного иммунитета в стране - почти 100 процентов.