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18.01.2022 19:50
Рубрика: Власть

Регионы вводят новые меры против коронавируса

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область) , Александр Филимоненко (Чукотка)
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Регионы начали вводить новые меры, чтобы предотвратить активное распространение "омикрона". На Чукотке все, кто возвращается из отпуска или командировки, должны сдать ПЦР-тест. А в Свердловской области началось выборочное тестирование детей, посещающих образовательные учреждения.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Для постоянного контроля в Уральском регионе отобраны пока десять учебных заведений, расположенных в четырех крупных городах. В эксперименте участвуют как дошколята, посещающие детсады, так и школьники, а также студенты профучилищ.

"Мы хотим понять особенности распространения штаммов среди детей разных возрастов. И разработать более эффективные меры борьбы с инфекцией", - пояснила "РГ" представитель управления Роспотребнадзора в Свердловской области Наталья Лукьянцева.

У омикрона беспрецедентная контагиозность: один больной может заразить около 100 человек

Как известно, новые штаммы коронавируса все активнее распространяются среди детей. Для исследования отобрали наиболее крупные образовательные учреждения. Переводить молодое поколение на постоянный дистант - неэффективно, детям важно живое общение с учителем. Тестирование проводится с письменного согласия родителей. Да и практический момент никто не отменял: если тест окажется положительным, детей направят на лечение. О сроках и возможном расширении эксперимента в ведомстве пока не говорят.

На Чукотке руководителям учреждений и организаций рекомендовано допускать к работе только тех, у кого реакция отрицательная. По словам начальника регионального департамента здравоохранения Надежды Ищенко, тестированию подлежат все прибывшие в регион отпускники и командированные. И неважно, привиты они от коронавируса или нет. Сдать анализ прибывшим нужно в течение дня. Для этого продлили работу лабораторий в Анадыре. А если эпидситуация ухудшится, лабораторную службу переведут на круглосуточный режим.

В Туве ввели новые ограничения из-за появления штамма "омикрон"

Еще одной мерой по сдерживанию распространения "омикрона" станет контроль за прибытием вахтовых рабочих. Объявлено, что они не смогут активно перемещаться по полярному региону. "У "омикрон"-штамма беспрецедентная контагиозность: один может заразить до 100 человек. Мы ожидаем рост заболеваемости в ближайшие недели", - прогнозирует Надежда Ищенко. Новый штамм "омикрон" уже появился в трех регионах Дальневостоного федерального округа.

Тем временем, по данным окружного депздрава, сейчас на Чукотке самый высокий уровень коллективного иммунитета в стране - почти 100 процентов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ДФО Чукотский АО УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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