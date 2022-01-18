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18.01.2022 21:26
Рубрика: Экономика

В Бурятии разработали новый турмаршрут "Тункинская долина"

Текст: Татьяна Дмитракова
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
В Бурятии разработали новый турмаршрут "Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула". Необычен он тем, что охватывает и регионы России (Иркутскую область и Бурятию), и Монголию.

Стартует тур от Байкала, а конечная его точка - озеро Хубсугул, расположенное в 20 километрах от границы. Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Туристов ожидает путешествие с посещением двух великих озер и знакомство с тремя культурами: русской, бурятской и монгольской.

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"Когда путники едут вдоль Восточных Саян, по горным дорогам и заснеженным вершинам, они могут попробовать национальные блюда местных жителей, - рассказала "РГ" заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова. - И увидеть такие легендарные достопримечательности, как Стол Чингисхана - огромный валун с древними письменами".

По словам куратора команды, разработавшего этот тур, Игоря Сюча, длина маршрута - 1075 километров. Он проходит по национальному парку "Тункинский", а также по центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Чтобы не нанести вреда уникальной природной системе этих мест, туры рассчитаны на малые группы и индивидуальных путешественников.

Проект "Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула" неслучайно позиционируется именно так. По дороге туристы смогут посетить природные воды. "В долине несколько термальных источников - углекислые в "Аршане", радоновые в "Ниловой пустыни", метановые на "Вышке" и сотни минеральных", - уточнил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

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