В Хабаровске проверят информацию о нападении таксиста на женщину

Следком начал проверку информации о нападении таксиста на женщину в Хабаровске. Соответствующая публикация ранее появилась в СМИ.

Согласно ей, хабаровчанка, находившаяся в Железнодорожном районе, вызвала машину, чтобы отвезти ребенка в детский сад. Когда автомобиль подъехал, между ней и водителем произошел конфликт из-за времени ожидания.

"Таксист применил насилие по отношению к пассажирке. По предварительным данным, ребенок не пострадал, женщина получила незначительное повреждение кисти руки", - сообщает СУ СК РФ по региону.

По данному факту сотрудники следственного управления проводят проверку, во время которой выяснят обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.