В Хабаровском крае пересчитают амурских тигров

В Хабаровском крае в рамках государственного мониторинга амурского тигра пройдет перепись полосатых хищников. Учет стартует 5 февраля и продлится три дня. Все финансовые расходы возьмет на себя Центр "Амурский тигр", он же и подведет итоги, сообщила пресс-служба правительства региона.

Перед учетчиками стоит нелегкая задача - обойти территории десяти районов края, при том что в тайге сейчас лежит глубокий снег, и сосчитать тигриные следы. Координаторы составили 275 маршрутов.

"Сдвиг сроков в отдельных районах возможен только из-за снега. Напомню, что после снегопада должно пройти не менее пяти дней, чтобы тигры успели "наследить". Приходится учитывать и пандемию, в этой связи учетчики подобраны с "избытком", чтобы в случае чего заменить заболевших", - рассказал директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Последняя тигриная перепись проводилась в регионе в 2015 году. Тогда специалисты насчитали 109-110 полосатых кошек. Обычно учет выполняется раз в десять лет. Но в этом году его решено было провести досрочно в связи с проведением Международного форума по сохранению популяции тигров, который состоится во Владивостоке в начале сентября.